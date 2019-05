Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a anuntat, marti, ca a primit o oferta din partea Mercedes – Benz Romania pentru achizitia a 130 de autobuze hibride, contract estimat la 195,5 milioane lei (41,1 milioane euro), fara TVA, potrivit news.ro.Primaria a demarat in luna martie procedura de achizitie pentru atribuirea…

- Pentru imbunatatirea transportului public in Capitala, Primaria Municipiului Bucuresti a demarat in luna februarie procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi, din gama de 12 m, prin publicarea in sistemul electronic de achizitii publice (SICAP) a anuntului…

- Aceste autobuze au fost achiziționate prin fonduri europene și sunt primele din cele 30 care urmeaza sa ajunga pâna la sfârșitul lunii iulie. Astfel, 41 autobuze electrice vor fi în total în circulație pâna la mijlocul acestei veri. O treime din transportul public…

- 83 de mii de romani au aflat, anul trecut, ca au cancer. Sunt si cazuri in care batalia poate fi castigata. Dianei, mama a doi copii, i s-a comunicat ca in Romania nu mai are nicio sansa. Medicii din Turcia insa au operat-o.

- Incepand de anul acesta, din primavara, transportul public in comun din municipiul Suceava va fi efectuat inclusiv cu mijloace de transport 100% electrice.In prima etapa, la Suceava vor fi aduse cinci autobuze electrice de capacitate mica, cumparate de municipalitate din economiile facute la ...

- Tehnicianul echipei Besiktas, Senol Gunes, despre care site-ul postului NTV a scris ca ar urma sa preia conducerea tehnica a nationalei Turciei, a declarat ca nu a primit o oferta in acest sens si ca daca ar primi ar vrea sa ajunga la prima reprezentativa, insa nu inainte de a-i expira actualul contract,…