Primăria vrea sa mai toace inca 16 milioane ca să reabiliteze Casa Callimachi Conform unui anunt publicat de municipalitate, partenerul va fi implicat atat in faza de pregatire a proiectului, cat si in cea de implementare efectiva. Selectia se va face in baza unui punctaj care va fi stabilit in functie de experienta partenerului in derularea de proiecte si/sau actiuni culturale, expertii cu calificare si expertiza relevante pentru punerea in valoare a unui imobil de patrimoniu si, nu in ultimul rand, experienta & (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În luna martie, s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui parking pe strada Albac cu un regim de înalțime 2S (doua subsoluri)+D(demisol)+P (parter)+E(etaj)+T (terasa). Primaria mai face un pas si va aproba, în sedinta de Consiliu Local din 1 august,…

- Primaria a lansat oficial ieri proiectul privind restaurarea cladirii in care functioneaza Muzeul de Istorie Naturala (etaj) si Societatea de Medici si Naturalisti (parter). Lucrarile la monumentul istoric sunt in plina desfasurare, dupa ce, luna trecuta, a fost semnat un contract in acest sens cu firma…

- Aproximativ 2 milioane de lei au fost directionati de la Ministerul Sanatatii catre autoritatile locale pentru realizarea de investitii la spitalul Municipal Oltenita. Cu acesti bani, Primaria va achizitiona un aparat pentru radiologie, un incubator pentru nou-nascuti, un aparat de terapie cu ultrasunete,…

- Guvernul Romaniei a alocat, joi, in ședința de Guvern, suma de peste 5,3 milioane lei pentru reconstruirea Caminului cultural din Fitionești, in care a funcționat Primaria comunei, și care a fost distrus in totalitate de un incendiu in data de 10 ianuarie 2019. Banii au fost alocați ca urmare a demersurilor…

- In 1 mai a inceput oficial sezonul turistic, iar Sibiul se pregateste pentru un sezon estival plin de evenimente si de turisti care vor vizita orasul nostru. In acest context Centrul de Informare Turistica din sediul Primariei Sibiu situat in Piata Mare are nevoie de personal mai numeros pentru a raspunde…

- Municipalitatea suceveana va aloca suma de 12 milioane de lei pentru amenajarea unui strand in cartierul Itcani, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. Primarul Sucevei a spus ca urmeaza sa se organizeze o licitatie pentru proiectarea si executia noului strand de la Itcani,…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea a depus la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza din Bucuresti proiectul ”Lucrari de intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere din municipiul Ramnicu Valcea” in vederea finantarii din Fondul de Dezvoltare si Investitii in cadrul ...