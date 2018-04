Primaria Veche, un pericol. Nu exista nici macar proiect pentru reabilitare

Stiri pe aceeasi tema

- Rude, prieteni, colegi și foști elevi l-au condus pe ultimul drum astazi (sambata) pe profesorul Gheorghe Zaharia. Indragitul profesor avea 81 de ani. Mulți dintre foștii elevi, grupați pe promoții, au depanat amintiri despre Zahu, așa cum ii spuneau. Au participat la slujba…

- "UVT are contract de comodat cu primaria, pe acea cladire, in cadrul caruia se puncteaza specific faptul ca primaria trebuie sa asigure cheltuielile de reparatii, intretinere, amenajari, zugraveli in acel spatiu. UVT nu poate investi banul public al nostru in acea cladire, pentru ca Curtea de Conturi…

- Frumoasa de saptamana aceasta se intituleaza Laura Lungu, are 24 de ani si este din Falticeni. Dupa ce a terminat liceul “Petru Rares” din Suceava, Laura a luat drumul Iasului pentru a studia la Facultatea de Litere din cadrul Universitatii A. I. Cuza. Tanara viseaza sa faca un doctorat si sa devina…

- „Vreau sa va spun de la inceput ca nu voi raspunde cu aceeasi violenta in limbaj si nedreptate, asa cum au facut unii colegi din opozitie. (...) De ce se opun colegii nostri din opozitie infiintarii societatilor? Cata vreme municipii conduse de primari PNL au infiintat multiple societati, companii…

- Evenimentele au cuprins: - conferinta Centenarul Marii Uniri a Romanilor: ce se cuvine sa nu uitam, sustinuta de prof. univ. dr. Lucian Leustean de la Facultatea de Istorie a Universitatii "Al. I. Cuza", Iasi; - lansarea publicatiei Liceul Internat „C. Negruzzi" in anii Marelui Razboi. Elevi si profesori…

- Primarul Nicolae Robu are, de luni, 26 martie, un post liber de consilier personal și nu s-a hotarat pe cine ia in locul lui Florin Ravașila. Edilul anunța insa ca vrea sa reorganizeze Direcția Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse, la care, la nivel de zvon, urma sa fie instalat insuși Ravașila.

- Brasov, 21 mar /Agerpres/ - Peste 40 de standuri cu carti din diverse domenii, de la beletristica pana la domenii de specialitate sau dezvoltare personala, peste o suta de edituri, concerte, expozitii, precum si diverse conferinte vor fi la a XV-a editie a Targului International de Carte si Muzica…

- Alaturi de acestia mai sunt inscrisi trei academicieni, Victor Voicu, care a participat la fiecare runda de alegeri pana in prezent, Ioan Aurel Pop, rectorul in exercitiu al Universitatii „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca si Cristian Hera, la randul sau vicepresedinte actual al Academiei Romane. Candidatii…

- In aceasta saptamana, Facultatea de Știinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) demareaza un program pilot de mobilitate academica interuniversitara a studentilor de la domeniul Administrarea Afacerilor. Aceasta mobilitate interna implica ...

- Cu ocazia aniversarii a 28 de ani de la infiintarea Universitatii "Stefan cel Mare" si a 55 de ani de existenta a institutiei, Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii a lansat o serie de publicatii academice, la realizarea carora si-au adus contributia profesori si studenti ai ...

- Conducerea organizatiei teritoriale a ALDE Constanta a anuntat ca de saptamana viitoare declanseaza procedura de referendum in comuna constanteana Mereni. Motivul este unul arhicunoscut, nici dupa alegerile partiale de anul trecut, Consiliul Local nu functioneaza, deoarece primarul PSD, Silviu Garea…

- Va reamintim, in Calea Șagului s-a lucrat cam toata vara anului trecut, șantierul ținand aproape trei luni, pentru ca muncitorii contractați de primarie au lucrat pe bucați. Este, fara doar și poate, una dintre cele mai circulate artere din Timișoara, așa ca șoferii au resimțit din plin șantierul.…

- Primarul Emil Boc susține ca Parcul de Est are o suprafața de sute de hectare, iar Aquaparkul promis clujenilor va ocupa numai 12 hectare. Edilul șef a fost luat la rost de ecologiștii care cer de ani de zile ca zona verde Estul municipiului sa fie transformata…

- Direcția de Cultura a Municipiului Carei și Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” va invita la vernisajul expoziției de imagini și prezentarea „Romance de succes”, realizata cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Evenimentul va avea loc miercuri, 7 martie 2018, de la ora 09.00…

- Așa cum tion.ro va informa in urma cu cateva zile, saptamana trecuta mai mulți timișoreni au stat cu caloriferele dezmorțite, dupa ce Colterm a dat mai puțin agent termic. S-a ajuns la aceasta situație pentru ca E.ON a furnizat mai puțin gaz catre compania de termoficare a Timișoarei, din cauza…

- Un lector de la Facultatea de Teatru si Televiziune a Universitatii Babes-Bolyai cheama la proteste. Indemnul vine dupa ce, in loc de marirea de 25% a salariului, promisa de Guvern, a ajuns sa castige cu 80 de lei mai putin. Conducerea universitatii atrage atentia ca situatia e si mai grava in cazul…

- Prima monografie a Craiovei care apare in editie bilingva romana si engleza a fost lansata miercuri, in cadrul Targului de carte Gaudeamus 2018. Cartea "Orasul Craiova. Craiova City. Monografie" este realizata sub coordonarea prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, de la Facultatea de Stiinte…

- Prezentat de Tudorel Toader in 22 februarie 2018 Avem o justitie - unii spun ca este buna, altii spun ca este rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, trebuie sa fie in slujba cetateanului, trebuie sa fie buna, nu si rea! In urma cu sase luni, se implineau sase luni de la preluarea demnitatii…

- Ambasada Romaniei la Bratislava si Institutul Cultural Roman de la Viena organizeaza concertul ROMANIAN RHAPSODY – 100 de ani de muzica romaneasca, susținut de flautistul Matei Ioachimescu și pianista Mara Dobresco. Evenimentul are loc in data de 22 februarie, ora 17.30, la Palatul Zichy din Bratislava…

- In contextul unei cereri tot mai mari de ingineri pe piața muncii din regiune, Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) demareaza, in aceasta luna, o serie de activitați dedicate studenților din anul I, cu ...

- Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau, in parteneriat cu UPC Business si Direct Group, a organizat astazi, 16 februarie, cu incepere de la ora 11.00, un workshop despre prevenirea și managementul riscurilor cu ajutorul sistemelor de supraveghere video. Evenimentul…

- Cea de-a treia editie a Festivalului International De Chitara de la Timisoara se va desfasura in perioada 9-16 martie. Evenimentul va gazdui cursuri de maiestrie și conferințe la Sala Orpheum a Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, recitaluri și concerte desfașurate…

- Concertul este organizat de catre Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi, prin Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu", in parteneriat cu Fundatia „Crescendo International". Recitalul va avea loc miercuri, pe data de 14 februarie, de la ora 18.00, la Palatul Culturii, in Sala Voievozilor. Programul…

- Fostul deputat si ministru Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii “Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, la care s-a inscris in toamna anului 2016, pentru a urma cursurile masteratului de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala, din cauza ca nu s-a prezentat…

- Dupa scandalul salariilor din comuna Roșia de Amaradia care s-a lasat cu note explicative din partea ingrijitoarelor de la unitațile de invațamant din localitate, liberalii gorjeni cer din nou demisia inspectorului școlar general, Ion Ișfan de la conducerea IȘJ Gorj. Liberalii gorjeni susțin este de-a…

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca, pe motiv ca nu s-ar fi prezentat la niciun examen. Fostul ministru a explicat...

- Fostul ministru, Elena Udrea, iese la rampa cu o prima reactie dupa vestea proasta primita din partea Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca. Udrea sustine ca regreta ca a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa si ca nu a reusit sa termine cursurile de master. Fostul politician…

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca, unde se inscrisese in 2016 la masterul de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala, deoarece nu s-a prezentat la niciun examen. Decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa a Universitatii…

- Antal Istvan Lorant, de 36 de ani, din Odorheiu Secuiesc, este membru UDMR de 18 ani si a indeplinit mai multe functii in cadrul Uniunii. Antal Istvan Lorant a ocupat pozitia a treia pe lista UDMR pentru Senat in Harghita la alegerile parlamentare din 2016, iar dupa decesul senatorului Verestoy Attila…

- Compania Continental ContiTech și-a recompensat angajații performanți din cele doua unitați de producție din Timișoara printr-o excursie de o zi in capitala Ungariei. In fabrica de curele (PTG), au fost eligibili angajații fara concedii medicale, in timp ce in fabrica de țevi pentru sistemele…

- Primaria Timișoara a solicitat chiriașilor de la DAJ Timiș sa paraseasca cladirea in care stau de 50 de ani – Primaria Veche din Piața Libertații. Contractul dintre Direcția pentru Agricultura Județeana Timiș și Primaria Timișoara expira la sfarșitul lunii martie 2018. Conducerea instituției județene…

- Romania si Polonia se confrunta cu cea mai mare rotatie de personal in domeniul medical, trei sferturi dintre angajatii din acest sector spunand ca au avut perioade fara slujba in ultimii 3 ani, potrivit unui studiu realizat de KRUK, care arata si ca o treime dintre romanii care lucreaza pe aceasta…

- Cadre didactice de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ ofera cursuri de pregatire gratuite in vederea concursului de admitere 2018. Facultatea de Bioinginerie Medicala: Sesiuni de pregatire la biologie si…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad susține nominalizarea domnului Valentin Popa, Rector al Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de Ministru al Educației. Experiența sa manageriala in funcția de rector al Universitații din Suceava, viziunea sa strategica asupra invațamantului…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta s au pronuntat, ieri, in dosarul in care procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din…

- O absolventa a Universitatii de Vest din Timisoara a fost propunsa ministru in noul guvern condus de Viorica Dancila. Este vorba despre Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara, propusa sa ocupe funcția de ministru pentru romanii de pretutindeni. Natalia Intotero s-a nascut in data de 14 ianuarie…

- Va reamintim, sindicaliștii din STPT au mers sa depuna un memoriu, la inceputul acestei saptamani, la primarie. Ei s-au plans ca nu și-au mai primit salariile de doua luni și le-au dat un ultimatum celor responsabili: 24 ianuarie. Cum 24 ianuarie a fost zi de sarbatoare, iar bancile nu au…

- Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) vrea sa-si imbogateasca oferta educationala prin infiintarea unui nou program de studii de licenta - „Media digitala".In aceasta luna, Senatul USV a emis o hotarare prin ...

- Contractul dintre Direcția pentru Agricultura Județeana Timiș și Primaria Timișoara expira la sfarșitul lunii martie 2018. Conducerea instituției a incercat inca din vara anului trecut sa prelungeasca contractul de inchiriere, insa a primit un raspuns negativ de la primarie. Nicolae Robu spune ca…

- Dupa ce, la sfarsitul anului trecut, a deschis sezonul cultural la Pole Culturel de Drusenheim (Strasbourg), artistul timisorean Cristian Sida expune, alaturi de Loreta Sttats, in capitala Austriei, la Galeria Kunst Klinger, al carei portofoliu cuprinde si alte nume cunoscute in lumea plastica romaneasca,…

- Se pare ca s-a gasit un complet de judecatori la Curtea de Apel Chișinau, care sa se expuna pe dosarul „Șor”. Cel puțin în agenda publicata pe portalul instanțelor naționale prima ședința de judecata este programata pe data de 19 februarie 2018, relateaza Politics.MD. Președintele…

- Scena politica la nivel național a fost analizata in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, de catre prof. univ. dr. Alin Gavreliuc, care preda la Departamentul de Psihologie de la Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universitații de Vest Timișoara. Inceputul de an politic a fost,…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza maine, 17 ianuarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe- „Casa Bastion”, din strada Oltului nr. 6, un „Recital Academic”, cu participarea unor studenți ai Facultații de Muzica din cadrul Universitații „Transilvania”, Brașov. Potrivit informațiilor transmise ieri…

- Un tanar in varsta de 19 ani, student in primul an la Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, a fost gasit spanzurat in curtea casei in care locuia alaturi de familie in zona Podu de Fier. Prof.univ.dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat…

- Schimbarea la fața a Regiei Autonome de Transport Timișoara a inceput in cursul anului trecut. Pe final de an a aparut și noua sigla: o cruce mare, roșie, intr-un cerc cu margini albastre pe fond galben. Primarul Nicolae Robu a vazut-o și el, candva la finele anului trecut, și a spus ferm,…

- Ionut Piscureanu este singurul student roman care a fost selectat sa participe la un concurs de design vestimentar care a avut loc in Statele Unite ale Americii. Acesta este student la Facultatea de Design a Universitatii de Vest Timisoara (UVT).