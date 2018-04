Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala din Campia Turzii a dat publicitații listele cu drepturile salariale ale personalului angajat in cadrul Primariei, la data de 31 martie 2018. Conform acestor date, cele mai mari venituri le are secretarul unitații administrativ-teritoriale, Niculae Ștefan, cu un salariu de baza…

- Municipiul Campia Turzii detine si in acest an un punct autorizat pentru comercializarea si sacrificarea mieilor de Paste, situat in Targul de animale vii, str. George Cosbuc, nr.26. Read More...

- Administrația locala din Turda se mișca in ritm alert pentru a executa asfaltari pe cat mai multe strazi din municipiu. Pe langa solicitarile de finanțari europene, care vizeaza in special arterele principale și cele din cartierul Bai, primarul Cristian Matei le va propune consilierilor locali sa aprobe…

- Primaria Turda a dat publicitații lista celor 100 de persoane, care vor primi o invitație pentru a fi prezenți la semifinala Eurovision Romania, care are loc duminica seara, in Salina Turda. Read More...

- Casa de Cultura și Primaria Turda va invita sa vizitați expoziția de arta plastica INTERFERENȚE, deschisa la Galeria de Arta Turda pana in 21 februarie. Expozanții sunt artiști profesioniști din Cluj Napoca. Read More...

- In cursul zilei de 4 februarie, in jurul orelor 23.00 , in afara orașului Agnita, a fost depistat un sibian de 56 de ani care, cu o autoutilitara, transporta cantitatea de 4,1 mc lemne. Read More...

- Primaria Turda a pierdut, in prima instanța, un proces de 8,5 milioane de lei, bani pe care ar trebui sa-i dea societații STP Alba Iulia, suma reprezentand diferențele la tarif pentru gratuitațile acordate pensionarilor pe mijloacele de transport in comun, bani care nu au fost achitați in perioada 2012-2016.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat stadiul lucrarilor pe cele 4 loturi ale Autostrazii Sebeș-Turda, in luna ianuarie. Potrivit raportarilor, pe loturile 1 și 2 construcția inainteaza in ”ritm de melc”, progresul fizic fiind sub 50%, in schimb lotul 4 este…