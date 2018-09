Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a susținut prin vot, in Parlamentul European, propunerea Comisiei Europene de simplificare a procedurilor rambursarii de TVA pentru micii intreprizatori. Propunerea urmarește sa extinda scutirea de TVA pentru intreprinderile mici de la un regim strict național la un regim…

- Liderii statelor Uniunii Europene vor participa la un summit extraordinar privind Brexit-ul foarte probabil la jumatatea lunii noiembrie, atunci cand ei spera sa poata semna un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE, au declarat luni diplomati si oficiali europeni, potrivit Reuters.…

- Uniunea Europeana dorește sa implementeze o noua lege care ar putea afecta in mod direct și fanii fotbalului, care nu vor mai putea sa deruleze una dintre activitațile specififice intreprinse pe o arena...

- Viteza maxima este de 12 kilometri pe ora Nicola Constantin, captanul de pe “Savoya” a lucrat aproape 40 de ani pe Dunare. De anul trecut a fost angajat de STPT. “Am lucrat pe toate tipurile de nave, comerciale, de marfa, transport pasageri. Am mers din marea Nordului pana la Constanta. Asa ca am ceva…

- E weekendul Timișoarei! Orașul de pe malul Begai iși celebreaza ziua de vineri pana duminica. Sunt trei zile de concerte, cu artiști de diverse genuri, și de plimbari cu vaporașele. The post La mulți ani, Timișoara! Trei zile de concerte și plimbari cu vaporașele / PROGRAM appeared first on deBanat.ro…

- In 2030, vanzarile vehiculelor diesel ar putea scadea pana la nivelul de 5% pe piata auto din Uniunea Europeana, situatie generata de preocuparile tot mai accentuate legate de calitatea aerului si standardele privind emisiile.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat miercuri Africa si Europa sa gaseasca "solutii win-win", mai ales in problema migrantilor, intr-un discurs rostit in fata a 300 de tineri antreprenori, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Nigeria, relateaza AFP. Macron a evocat la Lagos "destinul comun"…