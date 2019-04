Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Arad au stabilit ca in seiful sustras de la o firma de transport marfa din localitatea Cicir se aflau documente si 160.000 de euro. De asemenea, in urma verificarilor, s-a stabilit ca a mai fost spart sediul unei societati comerciale din localitate, fiind furati bani, relateaza News.ro.Citește…

- N.D. Incepand cu data de 15 martie 2019, cuantumul ajutorului de deces, care se stabileste anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat (conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 47/2019), este de 5.163 de lei. De asemenea, ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie…

- Primaria Timișoara vrea sa premieze cele mai frumoase fotografii și clipuri video care scot in evidența frumusețile orașului. In acest sens a fost lansat un concurs de arta fotografica și producție video intitulat „Timișoara la 100 de ani – obiective turistice”. Competiția este organizata pentru a marca…

- Primaria Timișoara a anunțat, la inceputul lunii martie, rezultatul procedurii de evaluare a planului de management propus de Lucian Varșandan, care viza funcția de director al Teatrului German de Stat. Proiectul a fost notat cu 6,81, adica a fost respins. Este finalul, cel puțin provizoriu, al unei…

- Politistii, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, au dispus inceperea urmaririi penale in rem intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, vizand o diploma de licenta de la o facultate de medicina din Romania care…

- Ucraineanul Konstantin Y. era la volanul unui tir in momentul in care a fost oprit pentru control de catre politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Galati-rutier. In ultimele luni au fost gasite sute de documente false asemanatoare, ceea ce arata ca in Ucraina s-a pus la punct o retea vasta…

- Pana sa ajunga sa discute din nou cu prim-ministrul Dancila, de aceasta data urmand sa prezinte si eventuale solutii in cazul recursului compensatoriu, in baza unei analize cerute de catre sefa Guvernului saptamana trecuta, la prima intrevedere pe acest subiect, Tudorel Toader a facut cateva scurte…

- N. D. Pana la aprobarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019, cuantumul ajutorului de deces va fi cel stabilit anul trecut, potrivit informațiilor reprezentanților Casei Județene de Pensii Prahova. Cuantumul acestui tip de ajutor se stabileste anual, prin legea bugetului asigurarilor…