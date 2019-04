Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului de fotbal Cardiff City ar urma sa anunte FIFA ca apreciaza drept ''nul si neavenit'' contractul de 17 milioane de euro pe care a fost de acord sa-l plateasca echipei Nantes pentru transferul lui Emiliano Sala, dupa ce acesta a decedat într-un accident de avion,…

- Timișorenii au putut cumpara bilete pentru transportul public scanand cardul la automatele BCR inca de marți, 19 martie. Chitanțele oferite de aparatele POS sunt valabile timp de 60 de minute. POS-ul accepta orice card bancar contactless și elibereaza doar bilete. Potrivit reprezentanților STPT,…

- Europarlamentarul Monica Macovei sustine, referitor la situatia din justitie, ca magistratii nu se mai simt reprezentati de cei pe care i-au ales in CSM, precizand ca prapastia dintre magistrati si conducerea Consiliului este tot mai mare."Protestele judecatorilor și procurorilor fața de OUG…

- CFR este obligata de instanța sa plateasca despagubiri in valoare de peste 400.000 de euro unei femei care a fost mutilata in urma unui accident feroviar care s-a petrecut in gara Subcetate. Evenimentul a avut loc in anul 2014, in Gara Subcetate. A fost nevoie de mai bine de un an pentru ca Judecatoria…

- Karl Lagerfeld a fost directorul Chanel din 1983 pana in ultimile sale zile din 2019. Casa de moda sustine ca Virginie Viard va reusi sa „duca mai departe viziunea lui Gabrielle Chanel si a lui Karl Lagerfeld". Viard si-a inceput stagiatura la Chanel in anul 1987, la patru ani dupa ce Karl Lagerfeld…

- Marți, 15 ianuarie, Camera de Conturi Neamț a inceput verificari la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Neamț. Controlul a venit in a doua zi de activitate, dupa concediul de odihna prelungit cu o saptamana din cauza unei viroze, a managerului Codruț Munteanu. Acesta a fost informat, pe scurt, de scopul…

- Minele Lupeni și Lonea continua sa funcționeze. Directorul general al Complexului Eneregetic Hunedoara, Samuel Dioane susține ca activitatea de exploatare continua, insa in baza programului de inchidere. “Pentru punerea in siguranța a locurilor de munca se continua activitatea cu producție.…

- Conducerea SC Gaz Est SA Vaslui, furnizorul de gaze naturale din judetul Vaslui, a anuntat ca in primele luni ale sezonului rece s-a inregistrat o crestere a consumului de gaze cu aproximativ 10% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Directorul SC Gaz Est, Adrian Tighici, a afirmat ca aceasta…