Primaria Timisoara nu renunta in lupta cu reprezentantii Consiliului Judetean Timis in ceea ce priveste locul in care va fi construita sala polivalenta cu 16.000 de locuri. Va reamintim ca Nicolae Robu vrea ca investitia sa fie realizata in oras, pe un teren aflat langa Stadionul „Dan Paltinisanu", in schimb Calin Dobra a propus o […]