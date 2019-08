Primăria Timișoara cumpără noi containere pentru a le transforma în săli de clasă. La ce școală vor ajunge Primaria Timișoara incearca sa gaseasca soluții pentru a rezolva problema lipsei de spațiu in unele unitați de invațamant din oraș, inainte de inceperea noului an școlar. In acest sens, reprezentanții municipalitații au publicat pe SEAP un anunț de participare privind achiziția de spații modulare de invațamant care vor fi transformate in șase sali de clasa. […] Articolul Primaria Timișoara cumpara noi containere pentru a le transforma in sali de clasa. La ce școala vor ajunge a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

