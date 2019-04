Stiri pe aceeasi tema

- Marți, la Timișoara a fost transmis un mesaj prin sistemul ROALERT pentru populația din zona afectata de un incendiu in Calea Șagului, cu indicașia de a nu se expune la fum și sa ramana in locuințe/incinte. Marți, pe Calea Șagului din Timișoara a izbucnit un incendiu la un depozit de deșeuri industriale…

- Schalke și Manchester City se infrunta in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Golul de 1-0 al englezilor a venit in urma unei faze analizate cu VAR. Sergio „Kun" Aguero a indeplinit o formalitate in minutul 19 al duelului de pe Veltins Arena. Acțiunea a avut insa doua momente cheie: o posibila…

- Lovitura dura data de procurori Laurei Codruța Kovesi vineri seara dupa ce procurorii au anunțat oficial ca fosta șefa DNA a fost pusa sub invinuire. Conform dosarului, ar fi primit peste 280.000 de lei de la Sebastian Ghița.

- Politistii din judetul Alba au desfasurat actiuni punctuale pentru cresterea sigurantei traficului rutier. In 3 zile, in care s-a actionat pe durata a cate 4 ore, au fost aplicate aproape 400 de amenzi in valoare de aproape 100.000 de lei. In zilele de 31 ianuarie, 1 si 4 februarie 2019, pe durata a…

- Bernadette Szocs, 23 de ani, una dintre cele mai valoroase jucatoare de tenis de masa ale Romaniei, e la un pas sa bifeze inca o performanța remarcabila. Bernadette s-a calificat in finala turneului ITTF-Europe Top 16, competiție care se joaca in Elveția, la Montreux, unde e campioana en-titre. Turneul…

- Vlad Chiricheș și-a revenit dupa accidentarea la genunchi și a intrat in programul normal de la Napoli. Fundașul are mari șanse sa fie gata pentru partidele oficiale ale naționalei Romaniei, din campania de calificare la EURO 2020. „Chiricheș va fi disponibil la finalul lui martie pentru a juca, asta…

- Anul 2019 este unul in care se produc schimbari in multe instituții cheie, iar negocierile politice sunt in toi. Cu un rol politic tot mai pronunțat in ultimii ani, Curtea Constituționala iși va schimba componența in acest an și urmeaza sa intre in mandat trei noi judecatori. Citește și: Tariceanu,…