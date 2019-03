Primăria Timișoara caută cele mai bune fotografii și clipuri video cu frumusețile orașului. Cum vă puteți înscrie în concurs Primaria Timișoara vrea sa premieze cele mai frumoase fotografii și clipuri video care scot in evidența frumusețile orașului. In acest sens a fost lansat un concurs de arta fotografica și producție video intitulat „Timișoara la 100 de ani – obiective turistice”. Competiția este organizata pentru a marca 100 de ani de la alipierea Banatului la […] Articolul Primaria Timișoara cauta cele mai bune fotografii și clipuri video cu frumusețile orașului. Cum va puteți inscrie in concurs a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

