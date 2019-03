Primăria Timișoara are, în sfârșit, cu cine semna contractul pentru deratizare și dezinsecție Primaria Timișoara poate, dupa aproape șase ani, sa semneze un nou contract pentru deratizarea și dezinsecția orașului. Din 2013 pentru dezinsecție au mai fost semnate contracte valabile cateva luni, dar nu și pentru combaterea șobolanilor. Viceprimarul Farkaș Imre a declarat pentru PRESSALERT.ro ca ”Ieri am primit decizia de la CNSC. Ultima contestație a fost respinsa. […] Articolul Primaria Timișoara are, in sfarșit, cu cine semna contractul pentru deratizare și dezinsecție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

