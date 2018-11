Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost injunghiat, duminica seara, dupa ora 20:00, intr-un pasaj de trecere pe sub calea ferata din cartierul aradean Micalaca. Victima a fost injunghiata in pasajul de trecere pe sub calea ferata aflat in zona Universitații „Aurel Vlaicu”, din Micalaca. Barbatul a fost…

- Un barbat in timp ce se afla pe strada Meteor, ar fi fost ranit dupa ce cauciucul unui autoturism ar fi explodat in apropierea sa. Articolul Barbat RANIT pe strada Meteor-Targu Jiu dupa ce i-a EXPLODAT un cauciuc in fața! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- O primarie din Gorj a dat zeci de mii de lei pentru un sistem de boxe pe stalpi prin care reda muzica și hotararile de consiliu local. Este vorba de primaria Targu Carbunești care a alocat 12.000 de lei pentru aceasta investiție. Oamenii sunt incantati de noua investitie, deoarece cu ajutorul acestui…

- Protestul public al artiștilor de la Filarmonica Banatul aflați in greva continua. Joi, oamenii au ieșit din nou in strada cu pancarte, de aceasta data cu autorizație. Miercuri seara, concertul cu Grigore Leșe și Trio Contraste, la care ar fi trebuit sa participe și Corul „Ion Romanu” și la care directorul…

- Meciul a inceput alert, iar Astra a inscris dupa doar doua minute, prin Llullaku, dupa o faza fixa. Arbitrul Ovidiu Hategan nu a fost de acordat si a anulat golul pentur un presupus fault la portar. Deschiderea de scor a venit in primul minut al prelungirilor. Servit excelent de Moutinho, Tucudean a…

- In perioada 11-14 septembrie 2018, Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu-Jiu a fost prezenta la Geneva, la cea de-a treizecea editie a Conferintei Asociatiei Europene pentru Educatie Internationala – EAIE 2018.30 de universitati din Romania au participat la aceasta conferința, cu un stand national…

- Mai mulți jandarmi și un echipaj al pompierilor au fost solicitați, in aceasta seara in jurul orei 20:00, sa intervina pe strada Dacia din Municipiu Targu Jiu pentru a inlatura un cuib de viespi. Articolul Mai mulți jandarmi și pompieri solicitați sa intervina pe o strada din Targu Jiu, in aceasta seara!…