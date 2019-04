Stiri pe aceeasi tema

- Vești importante pentru mii de romani! Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a dat un ordin care aduce modificari importante in ceea ce privește tichetele de masa și voucherele de vacanța.Ministrul a semnat ordinul care ii vizeaza pe mii de romani! Deja, hotararea a fost publicata…

- Valoarea voucherelor de vacanța pentru mineri și energeticieni trebuie sa fie 2080 de lei, nu 1450 de lei, conform Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj. Inspectorii de munca i-au raspuns liderului Sindicatului Solidaritatea 2013, Nicu Bunoaica la sesizarile facute privind acordarea voucherelor de…

- Un studiu GfK arata ca tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare foarte popular in randul angajatilor, dintre acestea bonurile de masa fiind cele mai apreciate. „La Articolul 24, alineatul 1, se introduce doua litere, a și b, cu urmatorul cuprins: Voucherele de vacanța sunt bilete…

- Tichetele de vacanta nefolosite ar putea fi schimbate in bani daca va fi votat proiectul de lege propus de deputatul ALDE efan Baisanu in acest sens. „La Articolul 24, alineatul 1, se introduce doua litere, a si b, cu urmatorul cuprins: Voucherele de vacanta sunt bilete de valoare…

- "In agentiile Eximtur, sunt multi clienti persoane fizice care aleg sa ofere prietenilor sau rudelor astfel de vouchere cadou. Aceasta cerere o vedem relativ raspandita in mod egal de-a lungul anului, pentru ca, cel mai des, astfel de vouchere sunt oferite cu ocazia aniversarilor sau onomasticilor.…

- Ofertele de vacanța pe litoralul românesc s-au scumpit cu peste 10% anul acesta, potrivit specialiștilor consultați de Monitorul de Cluj. „De vina” sunt voucherele de vacanța care îi obliga pe bugetari sa le foloseasca la noi în țara. Hotelierii români…

- Voucherele de vacanta au resuscitat turismul romanesc, asa ca hotelierii cer bani mai multi de la Guvern pentru tichete. Astfel, peste un milion de bugetari si-ar putea rezerva concedii mai scumpe sau mai lungi, anul acesta. In plus, voucherele ar putea fi acordate electronic, sub forma unui card,…

- Vouchere de vacanța 2019. Din ianuarie 2019, voucherele de vacanța sunt acordate in baza Legii nr. 165/2018. Acordarea voucherelor de vacanța elimina posibilitatea pentru salariați de a beneficia, in cursul unui an fiscal, și de prima de vacanța sau de bilete de odihna. VOUCHERE DE VACANTA 2019.…