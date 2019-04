Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca licitația pentru construirea cu fonduri europene a unei gradinițe in curtea Școlii nr.6 din Burdujeni Sat va fi reluata cat de curand. El a spus ca licitația va fi reluata, fiindca la prima ședința nu a venit nimeni. Costurile sunt estimate la aproape 2,1 milioane…

- Lucrarile de aducțiune a gazului metan in cartierul Burdujeni din municipiul Suceava au fost reluate in aceasta saptamana, a anunțat miercuri primarul Ion Lungu. El a precizat ca acum se lucreaza pe strada Lev Tolstoi urmand ca mai apoi sa se intervina pe strada Vasile Parvan. Lungu a facut un apel…

- Licitația pentru incredințarea gestiunii cafenelei de la intrarea in Parcul Tatarași, organizata de Primaria Suceava, nu a inregistrat nici un ofertant. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, in conferința de presa, ca la licitația organizata pe 18 martie a.c. nu s-a prezentat nimeni și ...

- Primaria Orhei a demarat lucrarile de modernizare a curții blocurilor de locuit din strada Stejarilor 2, 2A, 2B, 2E, și 2G, în cadrul proiectului “Operațiunea Curtea”. Municipalitatea planifica sa cheltuie aproape jumatate de milion de lei pentru reparația “de la zero”…

- Pe strada Amurgului nr.108 din cartierul sucevean Burdujeni va fi inființat un loc de joaca. Primarul Ion Lungu a afirmat ca noul spațiu de joaca a fost solicitat inca de anul trecut de locuitorii din zona. El a adaugat ca, in urma licitației, contractul a fost adjudecat de firma „DFS Center Grup” Pitești,…

- UPDATE: Au ars circa 100 de metri patrati de acoperis din lemn si tavan din rigipis. Cauza probabila: efect termic al unui burlan metalic neprotejat corespunzator fata de materialele combustibile din jur, potrivit ISU. Un incendiu a avut loc in cursul diminetii de marti, 12 februarie, in Piata Izvoare…

- O groapa de cativa metri patrati a aparut la intersectia strazilor Vasile Lupu cu Eugen Coca din Capitala, dupa ce s-a surpat asfaltul.Responsabilii spun ca pe acea portiune sunt retele care apartin "Apa Canal".

- Din bugetul Sucevei pe 2019, unitațile școlare solicita 67,7 milioane de lei, fața de 37,6 milioane in 2018, iar primarul Ion Lungu susține ca sub nici o forma cererea nu poate fi acoperita integral. El a mai spus ca fondurile pentru invațamint vor fi destinate in primul rind cheltuielilor de funcționare.…