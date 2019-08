Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste a fost modificata HCL nr. 291/27 iunie 2019, privind aprobarea unui credit rambursabil, pentru finantarea obiectivelor de investitii de interes public. Imprumutul va avea o valoare de 65 de milioane de lei, din care 23 de milioane pentru soseaua…

- Ziarul Unirea O companie din Alba, pe lista principalelor investiții de anvergura derulate de belgieni la noi in țara Aflata pe locul 15 din 175 de țari la capitolul corupție, conform Indicelui de Percepție a Corupției din 2015, raportat de Transaprency International, Belgia, prin companiile prezente…

- Prețul biletelor la transportul local in municipiul Suceava va scadea de la 2,5 lei la 2 lei iar pensionarii vor beneficia de abonamente gratuite. Cand? Atunci cand vor intra in circulație autobuzele electrice pe care Primaria Suceava le va achiziționa cu fonduri europene, elvețiene și guvernamentale.…

- Sportivul sucevean Cristinel Mazareanu medaliat cu argint la Campionatul European de Box la juniori va fi premiat de Primaria Suceava cu suma de 7.000 de lei, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. Premiat va fi și antrenorul sportivului , Alexandru Vornicu, cu suma de 5.000 de lei. ”Primaria municipiului…

- Firma ieșeana Sigma Home Proiect va realiza proiectul tehnic privind reabilitarea Curții Domnești din municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. Aceasta a caștigat licitația organizata de Primaria Suceava proiectul tehnic urmand a fi realizat contra sumei de 250.000 de lei. Proiectul tehnic va…

- Licitatia organizata de Primaria Suceava pentru construirea unei gradinite in Burdujeni-Sat a fost castigata de firma Conbucovina, a anuntat, ieri, primarul Ion Lungu, in conferinta de presa. Oferta firmei a fost de 2,04 milioane de lei, usor mai scazuta decat valoarea estimata a lucrarilor, de ...

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, susține ca nu ar avea nici o emoție in cazul unei confruntari electorale pentru un nou mandat la Primaria Suceava. El a declarat, ieri, in conferința de presa, ca nu se considera in competiție decat cu el insuși și, indiferent cine ar fi ceilalți candidați, apreciaza…

Consiliul Județean Cluj se va intruni intr-o noua ședința extraordinara, marți, 4 iunie 2019, pentru a aproba lista finala a proiectelor caștigatoare din sfera cultelor și suma ce va fi alocata...