Stiri pe aceeasi tema

- Iritare și bajbaieli, asta le provoaca liderilor politici și reprezentanților Guvernului intrebarile legate de infrastructura, adica, in special de deblocarea lucrarilor la Varianta ocolitoare a municipiului Tg-Jiu și drumul expres pana la Craiova, in contextul in care ministrul Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat duminica, in judetul Galati, ca in luna august vor fi scoase la licitatie lucrarile de proiectare si executie a doua obiective majore de infrastructura, respectiv drumul expres Braila - Galati si drumul de centura al municipiului Galati, ambele urmand…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a verificat duminica stadiul lucrarilor la centura ocolitoare a municipiului Tecuci si a rupt contractul cu executantul, o asociere de trei firme italiene, care ar fi trebuit sa finalizeze lucrarile inca din 2017. Dupa ce a inspectat santierul de la Tecuci, ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a decis sa rupa contractul cu asocierea de firme care ar fi trebuit sa finalizeze centura ocolitoare a orașului Tecuci. Minstrul a recurs la aceasta decizie extrema dupa ce, duminica, la vizita in șantier, a gasit zone in care nu s-a lucrat, deși șoseaua avea termen…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, ca tronsonul doi al centurii ocolitoare a Zalaului va fi scos la licitatie pana cel tarziu in data de 24 mai. "Stiu ca este un obiectiv care s-a promis foarte mult acestui oras. Vorbesc de varianta de ocolire a municipiului Zalau.…

- Alesii municipali dezbat acum bugetul orasului. Sedinta este transmisa live. Consilierii locali se reunesc intr-o sedinta ordinara, in care vor dezbate inclusiv bugetul orasului pe anul 2019. Unii consilieri au anuntat deja ca au mai multe amendamente la buget, in timp ce Primaria a organizat in ultimele…

- Drumul de centura al municipiului Galati va fi modernizat Consiliul Judetean (CJ) a lansat proiectul 'Extindere si modernizare varianta ocolitoare a municipiului Galati', în valoare de peste 132 milioane lei, bani obtinuti în cadrul apelului SUERD, al Programului Operational Regional,…

- Drumul de centura a municipiului Chișinau va intra, din nou, in reparatie. Ministerul Economiei a reusit sa semneze contractul pentru reabilitarea a 6,55 km de drum. De lucrari se vor ocupa doua companii din Moldova care au castigat licitatia.