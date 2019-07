Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 15 iulie, Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu iși muta sediul de pe strada Bulevardul Victoriei, nr. 1-3 in recent reabilitatul imobil situat in Piața Mica nr. 22, la parter. Read More...

- Abia inaugurat in urma cu doua saptamani, spațiul de 1.000 de metri patrați, destinat exclusiv cainilor, amenajat in Parcul Regina Maria , din municipiul Fagaraș, a fost vandalizat de persoane necunoscute. In urma cu trei nopți, cutiile cu saci menajeri, destinate colectarii dejecțiilor, au fost distruse.…

- Noul skate park a fost amenajat pe o suprafata de peste 10.000 m2, din care pe mai mult de 3.000 m2 s-au montat opt ansambluri de elemente specifice prefabricate din beton. Parcul pentru skateboarding este deservit de o cladire cu vestiare si grupuri sanitare. In jurul acestor instalatii s-a amenajat…

- Aplicatia WAZE a creat o sectiune speciala dedicata summitului de la Sibiu, aratand strazile si parcarile inchise si oferind turistilor rute alternative. Summitul are loc, joi, dar restrictiile de circulatie au intrat deja in vigoare progresiv in ultimele zile. "Aplicatia WAZE a creat evenimentul…

- Trei organizații au depus cerere pentru a organiza acțiuni de protest in Sibiu, in 9 mai, cand in oraș are loc Summit-ul UE. Comisia de avizare din cadrul Primariei Sibiu a avizat cele trei manifestari.Potrivit unui comunicat de presa remis de purtatorul de cuvant al Primariei Sibiu, Mirela…

- Pentru buna desfasurare a Summit-ului informal a sefilor de Stat si Guvern din Uniunea Europeana care va avea loc in Sibiu se vor impune restrictii in trafic pe cateva strazi din centrul istoric, pentru o perioada scurta, in zilele de 8 si 9 mai. Traficul auto va fi restrictionat, in perioada 8 mai,…