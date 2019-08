Stiri pe aceeasi tema

- Valorile termometrelor au urcat joi in Marea Britanie pana la valoarea de 38,7 grade Celsius, un posibil record de temperatura pentru aceasta tara, potrivit datelor provizorii anuntate vineri de serviciul meteorologic britanic Met Office, potrivit Reuters. Temperaturile ridicate au doborat…

- Peste 67.000 de metri patrati de teren aflat in proprietatea judetului Iasi vor fi predati, in baza unui protocol, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii, pentru a se construi o sala polivalenta de 16.000 de locuri in Miroslava, o comuna…

- Un schimb de replici pe subiectul banilor Aeroportului a ajuns, alaltaieri, la Consiliul Judetean. Dialogul purtat in scris dintre directorul general al regiei, Catalin Bulgariu, si Alexandru Anghel – fostul vice, uIterior presedinte al Consiliului de Administratie si director general interimar, iar…

- Banii provin din bugetul Consiliului Județean, iar valoarea estimata totala a achiziției este de 135.000 lei. Potrivit caietului de sarcini, drona trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici minimale: autonomie de minim 50 de minute, viteza de zbor de aproximativ 50 km/h, camera Sony, comunicarea…

- Intr-o emisiune de la postul public de televiziune din Germania, ZDF, prezentatorul Oliver Welke a dedicat o editie speciala liderilor politici europeni corupti, printre acestia fiind si Liviu Dragnea alaturi de premierul maghiar Viktor Orban si omologul sau ceh Andrei Babis.„Lucruri cu care cei din…

- Consiliul Judetean a închiriat în 2017 o statie de osmoza inversa pentru curatarea levigatului de la Pata Rât, întins pe 9 hectare de teren în urma unor ample alunecari de deseuri, pentru care plateste 39.000 de euro pe luna. Aceasta statie trebuia pusa înca din…

- Un tanar de 26 de ani din Sebeș a fost arestat la Curtea de Apel Alba Iulia in baza unui mandat european. El a fost predat catre autoritati judiciare din Germania unde este cercetat pentru infractiuni grave. J. Vasile este acuzat ca in august 2018 a innoptat in locuinta unei cunostinte din Munchen,…