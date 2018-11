Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce tatal ei a fost rapit și batut, Betty Stoian a facut anunțul! Fiica artistului va face o mare schimbare in viața ei. Betty Salam este o femeie implinita! Prima zi din luna octombrie a fost una extrem de speciala pentru familia lui Florin Slam. Fiica lui, Betty, a nascut un baiețel perfect sanatos. Micuțul…

- Mai multe persoane au participat, sambata seara, la un protest in fata Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, cerand demisia ministrului Justitiei Tudorel Toader, rector autosuspendat al institutiei, pe care il acuza ca a devenit „sluga” lui Liviu Dragnea. Pe fatada cladirii au fost proiectate…

- Cunoscuta sub numele de “Fata cu Vioara”, Raluca Raducanu, solista si violonista, lanseaza Fata cu Vioara & Band odata cu prima piesa reorchestrata a trupei. Piesa “Intr-o zi la poarta mea” a celebrei interprete de muzica populara Gabi Lunca este reorchestrata intr-o maniera fresh și readaptata cu influențe…

- Preotul Constantin Necula si-a anuntat retragerea din viata publica, dar a revenit si a explicat ca va continua lupta si ca Biserica nu este viata publica, dar si ca „ne-am batut joc de 99 de ani si 315 zile din Centenarul nostru”. Cunoscutul preot Constantin Necula a completat, luni, anuntul retragerii…

- Universitatea de Medicina si Farmacie TIuliu Hatieganut din Cluj-Napoca, in parteneriat cu organizatiile studentesti EMSA (English Medical Student Association) si CMC (Corpo Medicale Cluj), cu Ambasada Frantei in Romania si Institutul Francez din Cluj-Napoca organizeaza in perioada 26-28 septembrie…

- Este doliu pe scena celebrului teatru Broadway si in sufletul mai multor vedete din Statele Unite ale Americii. Marin Mazzie, nominalizata de trei ori la Premiile Tony, a murit la trei ani dupa ce a fost diagnosti...

- Conor McGregor pregatește intens lupta pentru titlu cu Khabib Nurmagomedov, insa pana la meciul propriu zis irlandezul se va pregati zi de zi cu cel mai cunoscut roman din MMA. E vorba de Ion Pascu, poreclit "Bombardierul", care de astazi va fi partenerul de antrenament al lui McGregor. Romanul e sub…

- Aceasta este denumirea pe care autorii unui ghid de specialitate au dat-o endometriozei – boala cronica neasociata tipologiilor de cancer dar dureroasa și invalidanta in cazul in care este diagnosticata tardiv și incorect tratata. Cunoscuta și drept „cancerul care nu ucide”, endometrioza este o boala…