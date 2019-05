Stiri pe aceeasi tema

- In zilele 17–19 mai anul curent, Centrul de Cultura Arcus, Asociația Șansa Egala din Tg. Mureș și Institutul Balassi filiala Sf. Gheorghe organizeaza „Gala tinerilor laureați la concursuri naționale și internaționale”, ediția 29. In cursul celor trei zile se organizeaza recitaluri de muzica clasica…

- Primaria Sfantu Gheorghe din județul Covasna a dat ca premiu o vacanța all inclusive in insula Corfu, pentru doua persoane. Premiul a fost oferit de Zilele Orașului, iar toți cei care au cumparat programul evenimentelor au primit și un bilet la o tombola cu premii. Cel mai mare premiu a fost…

- „Planul Inclinat – un nou inceput”- este titlul unei acțiuni de curațenie ce se va desfașura sambata, 13 aprilie, la Covasna, și la care sunt invitați sa se alature toți iubitorii naturii și cei care doresc sa se implice activ in folosul acesteia. Evenimentul este organizat de Asociația Cultural Creștina…

- In avanpremiera Festivalului BBQ din acest an, in data de 17 aprilie, pe Terasa Big Papa din Sfantu Gheorghe, va avea loc un curs de barbecue și un curs de formare de arbitrii pentru primul concurs internațional oficial. Scopul instruirii este transferul de cunoștințe practice și teoretice catre…

- Proiectul INNOVATORY (Tineri Inovatori Sociali), ediția Sfantu Gheorghe, publica un apel pentru selectarea a 10 profesori care predau in licee sau școli profesionale din Sfantu Gheorghe, doritori sa devina facilitatori in acest proiect. Scopul INNOVATORY este realizarea unui program de dezvoltare a…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a lansat, joi, un apel catre cetateni pentru a dona 2% din impozitul pe venit in contul organizatiilor nonguvernamentale, aratand ca anul trecut doar putin peste 55% au facut acest lucru. „Pana pe 15 martie se pot depune declaratiile prin care persoanele…

- Grupul Pont din Cluj-Napoca si Primaria Sfantu Gheorghe lanseaza doua proiecte dedicate tinerilor, intitulate Com’ON Sepsi si Sepsi INNOVATORY, marcand in acest fel deschiderea „Anului elevilor”. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a precizat ca proiectele sunt cofinantate de Guvernul…