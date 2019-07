Primăria Sfântu Gheorghe atenţionează cetăţenii cu privire la prezenţa urşilor în apropierea oraşului Primaria Sfantu Gheorghe atentioneaza cetatenii cu privire la prezenta ursilor in apropierea orasului, recomandandu-le sa isi ia masuri de precautie in cazul in care intentioneaza sa iasa la iarba verde sau la plimbare prin padure. „Primaria Sfantu Gheorghe atrage atentia ca ursii din padurile din jurul orasului pot intra si pe teritoriul zonelor locuite si […] Articolul Primaria Sfantu Gheorghe atentioneaza cetatenii cu privire la prezenta ursilor in apropierea orasului apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

