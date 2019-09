Primăria Sectorului 6 dă startul campaniei “Cărți pentru Cernăuți” Incepand de astazi, 2 septembrie 2019, Primaria Sectorului 6 da startul campaniei “Carți pentru Cernauți”. Bucureștenii sunt invitați sa doneze carți de orice tip – beletristica, manuale, culegeri școlare, carți de colorat etc. – la cele noua Puncte de Informare și Asistența și la cele doua sedii ale Magazinului SocialXChange din Sectorul 6. Toate carțile donate vor fi daruite elevilor Gimnaziului nr. 6 “Alexandru cel Bun”, din Cernauți, Ucraina. Inițiativa vine in completarea proiectului de amenajare a Cabinetului de limba și literatura romana din cadrul acestei unitați de invațamant,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In celelalte puncte de ajutor asigurate de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6 in toate cartierele, au avut loc peste 1.500 de intervenții, de cele mai multe ori oamenii apeland la ele pentru a se hidrata și pentru a se odihni. Tot in aceasta perioada a fost…

- Weekendul vine cu vreme calduroasa si cu temperaturi in crestere, duminica fiind marcata de canicula. Sambata se anunta temperaturi in crestere. Vor fi maxime de 33 grade in Moldova, 30 in Maramures, 33 in Crisana, 32 in Transilvania, 33 in Banat, 35 in Oltenia, 33 in Muntenia si 32 de grade in Dobrogea.…

- In perioada cu temperaturi caniculare, Centrul de Sanatate Multifuncțional “Sfantul Nectarie” din sectorul 6, iși demonstreaza inca o data valențele socio-medicale. Dotat cu aparatura de specialitate și personal medical profesionist, centrul este pregatit sa-i primeasca și sa-i ajute pe cetațenii afectați…

- Intrunita la Brașov pe 29 iunie 2019, Comisia de Cultura, Culte și Minoritați a Partidului Național Liberal a lansat public o declarație prin care cere demisia Ministrului Culturii, Daniel Breaz.

- Rute afectate: - Sos. Pantelimon - Cora;- Sos. Panduri - Str. Dr. Bagdasar;- Drumul Taberei - Str. Brasov;- Drumul Taberei - Str. Sibiu;- Drumul Taberei - Str. Romancierilor;- Bd. Dimitrie Cantemir intre Str. Drumea Radulescu si Str. Lanariei;- Spl. Independentei,…

- Primaria Sectorului 6 ia masurile necesare pentru acordarea de asistența cetațenilor, in toate punctele sectorului, pe parcursul perioadelor caniculare din aceasta vara. „Primaria Sectorului 6, prin institutiile din subordine, este pregatita pentru a veni in sprijinul persoanelor afectate de canicula.…

- Primaria Sectorului 6 anunța ca luni si marti (24 si 25 iunie 2019), intre orele 22.00-6.00, se vor aplica tratamente fitosanitare de combatere a daunatorilor in parcurile și pe aliniamentele stradale aflate pe raza Sectorului 6. Tratamentele, efectuate de Centrul de Protecție a Plantelor Bucuresti,…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, reacționeaza vehement la adresa Metrorex Intr-o postare pe Facebook, Gabriel Mutu avertizeaza: “Ne-am saturat de termene! Vorbesc in numele locuitorilor cartierului Drumul Taberei și ai Sectorului 6: ne-am saturat de termenele anunțate de Metrorex pentru Magistrala…