- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a cerut, marți, de la o societate deținuta de un partener al cunoscutului analist politic și președinte al Grupului de Investigații Politice (GIP), Mugur Ciuvica, documente referitoare la “relația comerciala” avuta cu o firma a lui Dan Andronic cu 11 ani in urma.…

- Autoritatile locale din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti si Raionul Hincesti din Republica Moldova au semnat marti, 27 martie, un acord de infratire si colaborare. Acordul a fost semnat chiar in ziua in care se implinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Acordul de infratire…

- In ciuda avertizarii Cod portocaliu de viscol, in sectorul 6 al Capitalei, traficul este lejer, in special pe bulevardele principale. Zeci de utilaje de deszapezire au acționat inca de joi seara (pe tot parcursul nopții și vineri dimineața), astfel incat zapada nu le-a pus probleme șoferilor. Potrivit…

- Piața soluțiilor de birouri va inregistra o creștere moderata in 2018, cu un avans de aproximativ 7%, potrivit Corporate Office Solutions (COS) Romania, companie activa in servicii integrate pentru spații de birou, design, lucrari de fitout, management de proiect, mobilier, mocheta și servicii de relocare.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, in motivarea respingerii propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, ca niciunul dintre punctele invocate de ministrul Tudorel Toader nu se susțin, folosind, in general, argumentele invocate de șefa DNA in apararea facuta…

- Un șofer in varsta de 26 de ani – pus sub acuzare in trei dosare penale și suspectat de comiterea unei noi fapte – a fost impușcat mortal, joi, in zona industriala a orașului Vaslui, de un polițist de la Rutiera care-l urmarea pentru ca a refuzat sa opreasca la somațiile sale. Inițial, reprezentanții…

- Inspectorul judiciar Elenea Radescu va fi judecata de Secția de procurori in materie disciplinara, in urma cercetarii efectuate chiar de colegii ei de la Inspecția Judiciara. Elena Radescu Stirea Inspectorul Elena Radescu, judecata disciplinar de CSM a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri,…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a transmis luni un mesaj dur membrilor Secției pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Toader așteapta motivarea acestora pentru a trimite mai departe cererea de revocare…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…

- Piata bunurilor de folosinta indelungata a crescut cu 14,4%, anul trecut, la 2,98 miliarde euro, potrivit unui studiu realizat de GfK. Cea mai mare crestere a fost inregistrata de piata telecom, de 29,5%, la 1,16 miliarde euro. ”Piata de smartphone-uri continua sa se indrepte catre dispozitivele mai…

- Compania Antibiotice va infiinta reprezentante in Republica Moldova si Ucraina, conform unei decizii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , se arata intr-un document publicat pentru acționari, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Actiunile companiei au scazut cu 0,12%,…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat Campionatul European din acest an, dupa victoria de sambata impotriva Cehiei, cu scorul de 17-6 (5-1, 4-1, 3-1, 5-3), la Brno, in mansa secunda a barajului pentru turneul final de la Barcelona. Romania se impusese si in tur, cu 20-5. Este a…

- Bilanțul festivist al DNA de miercuri, in cadrul caruia toți participanții, in frunte cu președintele Klaus Iohannis, și-au declarat susținerea fața de Laura Codruța Kovesi, s-a incheiat pe masura. Dupa ce a justificat incompetența unor subordonați printr-un atac furibund la adresa Curții Constituționale…

- Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu apare pe tabelele din ultimul dosar penal al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, cum ca ar fi incasat cateva sute de mii de euro cash de la rețeaua de evaziune cu produse petroliere, scrie Romania Libera. Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu, apare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susținator fervent al Laurei Codruța Kovesi, se impotrivea acum patru ani, deciziei lui Victor Ponta de a o numi pe șefa DNA in actuala funcție. Ludovic Orban, cunoscut pentru susținerea acerba acordata Laurei Codruța Kovesiș și pentru militantismul de care a dat dovada…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Intrebat de reporterii Agerpres daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu va discuta cu ministrul justitiei Tudorel Toader inainte ca acesta sa prezinte raportul privind activitatea DNA și sa faca o propunere legata de șefa acestei instituții, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit. Dancila a spus, insa, ca așteapta ca ministrul…

- Inspectia Judiciara a anuntat, vineri, ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, pentru identificarea eventualelor indicii privind savarsirea unor abateri disciplinare. “La 12 februarie a.c., Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu ca urmare a aparitiei in mass media…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a reacționat la ziare.com, la acuzațiile formulate de procurorul Mihaiela Moraru Iorga. Kovesi neaga ca ar fi cerut urgentarea unui dosar pe numele unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu ajunga premier și sa o numeasca pe judecatoarea…

- Persoanele care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele scrise, arata regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018. “Candidatii care,…

- Laura Codruța Kovesi nu numai ca se spala pe maini de prescrierea faptelor din dosarul Microsoft, ba chiar il asmute pe Augustin Lazar asupra Mihaielei Iorga Moraru, procuroarea care a instrumentat cauza, data afara abuziv din DNA de Kovesi. Nu așa proceda șefa DNA și cu dosarul ICA. In iunie 2014,…

- Banca Naționala a Romaniei a retransmis un avertisment catre piața in privința riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in monede virtuale, in contextul evoluției recente a piețelor. Mesajele BNR: Banca Naționala a Romaniei semnaleaza o creștere a interesului populatiei fața de monedele virtuale,…

- In cea mai importanta zi a unei femei, in ziua nunții, alaturi de rochia de mireasa este esențial un machiaj perfect. De aceasta parere au fost și Gabriela Firea, Andreea Berecleanu sau Anca Rusu, care s-au lasat pe mana aceleiași persoane: Georgiana Gheara. Cu ajutorul ei, miresele autohtone au aratat…

- Ultima achitare de rasunet incasata de DNA intr-un dosar a venit, pe 1 februarie, de la Curtea de Apel Constanța, care a pronunțat o decizie definitiva. Primarul din Tuzla, Resit Taner, trimis in judecata pentru santaj, de DNA Constanța, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel, sub acuzația de șantaj.…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al Parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie. Anunțul a fost facut de membrii fondatori ai Asociatiei…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Ministrul propus pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei. Ea a declarat ca are o relatie „foarte buna” cu institutiile de la Bruxelles si va avea un dialog constant cu Comisia Europeana. Rovana Plumb a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Primarul orasului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a inaugurat cu fast cateva toalete dintr-o unitate de invatamant, momentul incluzand si o taiere de panglica. Dupa ce imaginile au aparut in mediul online, edilul recunoaste ca nu a fost o idee inspirata, transmite corespondentul Mediafax. Conducerea Scolii…

- Consilierii locali ai USR și PNL din sectorul 6 boicoteaza aproape toate marile proiecte ale Primariei, fie neprezentandu-se la ședințe, fie abținandu-se la vot, dar, mai ales, votand orice impotriva. In ședința de indata convocata, joi, de primarul Gabriel Mutu, a fost propusa spre votare grila de…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 a prezentat, marți, raportul final. Parlamentarii au ajuns la concluzia ca “amploarea acțiunilor unor instituții ale statului a fost de natura a schimba rezultatul votului”.…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 miliarde de euro in 2017, arata o analiza a companiei de consultanța Deloitte Romania, realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este…

- Premierul demisionar Mihai Tudose se intalnește, marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, caruia ii va inmana demisia. Surse convergente au declarat ca șeful statului il va desemna chiar pe Tudose drept premier interimar. Luni seara, dupa ședința CExN, in care s-a decis retragerea…

- UPDATE Fostul ministru al apararii, Adrian Tutuianu, a fost unul dintre cei care l-au sustinut pe Mihai Tudose. Tutuianu a declarat, luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca votul privind retragerea sprjinului politic al lui Mihai Tudose a fost unul democratic, precizand ca: “viata…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut, luni, inaintea Comitetului Executiv (CEx) al PSD, un nou apel la resposabilitate. Ea a precizat ca trebuie lasate luptele interne de o parte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri pentru a preveni si alte posibile crize, pe viitor.…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, știa despre agresiunea comisa de polițistul-pedofil in decembrie 2016, deși a susținut contrariul chiar și in fața premierului Mihai Tudose, așa cum declara acesta din urma la Antena 3. Tot Antena 3 a prezentat, vineri seara, nota de eveniment a incidentului,…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- Autoritatea Nationala de Reglementare a aprobat luni noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3%, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, “impactul unitar…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „In perioada cu iulie 2012 –…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat. Igor Dodon este liderul socialiștilor pro-Moscova, iar Partidul Democrat duce o politica pro-UE,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, intr-un interviu difuzat sambata la Antena 3, ca se va intalni cu reprezentanți ai Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR,…