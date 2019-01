Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai infricoșatoare fenomene din prezent, de la creșterea nivelului marilor pana la fenomene sunt provocate din cauza activitaților umane. Oamenii vor influența in viitor intreaga planeta, dar nu in sensul bun. Conform studiilor, ne vom imbolnavi mai des pentru ca vremea calda provoaca apariția…

- Primaria Sectorului 4 a anuntat ca le va oferi proprietarilor masinilor avariate din cauza "ploii inghetate" si care nu au asigurare suportul necesar intocmirii dosarelor de despagubire, astfel incat cererile...

- Fenomenele vizate sunt intensificari susținute ale vantului, viscol. In vigoare se afla și o informarea de precipitatii mixte si vant valabila pentru restul ... The post Alerta meteo! Cod Galben de ninsori și viscol in 27 de județe. Harta zonelor afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Sirul de probleme reclamate de soferii STB (fosta RATB) privind noile autobuze Otokar pare ca nu se mai termina. O noua filmare arata cum bordul unui autobuz se misca in toate partile, desi volanul ar fi fost blocat.

- Efectele fenomenelor meteo periculoase s-au resimțit in 16 județe, dar și in Capitala, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența intr-un bilanț provizoriu dat publicitații duminica, la pranz.

- ALERTA METEO. Meterorologii anunta ca vremea va fi deosebit de rece in toata tara, pana vineri dimineata. Miercuri, Capitala si 16 judete intra sub cod galben de vant si ninsori viscolite. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Potrivit unei atentionari a ANM, miercuri intre orele 2.00 – 20.00 se…

- Conditiile meteo nefavorabile din aceste zile influenteaza, negativ, desfasurarea traficului rutier. De aceea, Libertatea prezinta cateva sfaturi de la Brigada Rutiera a Capitalei, adresate conducatorilor auto. In primul rand, Brigada Rutiera atenționeaza asupra faptului ca utilizarea anvelopelor de…

- Fenomenele meteo extreme continua in Italia. Furtunile puternice au ucis cel puțin 11 persoane. Veneția s-a confruntat cu cele mai grave inundații din ultimii zece ani. Apele crescute au provocat pagube...