Primaria Sectorului 4 construieste doua gradinite, o scoala si o biblioteca pentru romanii din Cernauti, Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Demers fara precedent al autoritaților romane pentru ajutorarea comunitaților de romani din Ucraina. Primaria Sectorului 4 al Municipiului București incepe lucrarile de construcție la trei unitați de invațamant, (doua gradinițe, o școala) și o biblioteca, in regiunea Cernauți, in localitațile…

- Odata cu prețurile extrem de ridicate la cartofi, o situație similara se înregistreaza și la ceapa și nu doar în țara noastra. Spre exemplu, în piețele din Cernauți un kilogram de ceapa costa 30-35 grivne. Experții agricoli explica faptul ca prețul la aceasta leguma este ridicat,…

- Parlamentul de la Kiev a adoptat joi, in Saptamana Patimilor, legea "Cu privire la asigurarea functionarii limbii ucrainene ca limba de stat", care aduce atingere identitatii celor 600.000 de romani din Ucraina. Candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion a declarat in acest sens…

- Actorul Volodimir Zelenski si presedintele in exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, se mentin pe primele doua pozitii la alegerile prezidentiale de duminica, dupa numararea a putin peste 50% din voturi.

- Romanii din Cerntauti au sarbatori ieri Ziua Martisorului.Proiectul "Primiti in dar un Martisor", a realizat al 3-lea an consecutiv la Cernauti, la initiativa Ligii Tineterului "Junimea" impreuna cu Consulatul General al Romaniei la Cernauti si

- Romanii au descoperit o statiune de schi din Carpati cu partii ca-n Alpi si peisaje de vis. Se numeste Bukovel si este cea mai mare statiune de schi din Europa de Est. Se afla in Ucraina, dar aici se vorbeste mai mult romaneste.

- Laura Bretan se bucura de un succes uriaș la doar 16 ani, vocea ei fiind remarcata la "America's Got Talent", dar și in sezonul 6 al show-ului "Romanii au talent", pe care l-a și caștigat. Urmatoarea ținta este Eurovisionul, ea dorindu-și sa reprezinte Romania la Tel Aviv. Finala naționala Eurovision…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, in parteneriat cu Institutul Francez din Iași organizeaza, in perioada 11-25 februarie 2019, Expoziția de pictura „Ilustrate francofone de iarna” in cadrul proiectului „Iarna in Moldova”. Expoziția cuprinde lucrari ale copiilor…