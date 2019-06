Astfel, se propune alocarea, incepand cu exercitiul bugetar al anului 2020, a 400.000 de euro pentru proiectele selectate in urma procesului de bugetare participativa. Anual, in urma derularii procesului de bugetare participativa, vor fi selectate cel putin zece proiecte care vor fi cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al Sectorului 1. Valoarea maxima a unui proiect va fi de 40.000 de euro.

Conform documentului supus dezbaterii publice, odata cu validarea proiectului pilot si operarea eventualelor ajustari de metodologie, suma alocata pentru bugetare participativa poate creste…