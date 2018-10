Primaria Sector 1 plateste peste 100.000 de euro ca sa repare si sa vopseasca bancile din parcuri

Stiri pe aceeasi tema

- Soferii din Romania aloca un buget de circa 1.000 de lei in vederea pregatirii autovehiculului pentru iarna, in conditiile in care, spre deosebire de cei din statele vest europene, acestia forteaza utilizarea anvelopelor peste limita maxima de folosire, potrivit datelor publicate miercuri de retailerul…

- Canada, o tara cu o importanta comunitate romaneasca, a devenit a doua tara din lume, dupa Uruguay, care a legalizat marijuana in scop recreativ. Astfel, incepand cu miezul noptii de marti, marijuana este legala in Canada, in ciuda discutiilor privind impactul asupra sanatatii, arata BBC.…

- Un tip care manca la un restaurant cheama chelnerul: - Gusta, te rog, supa. Chelnerul, confuz, intreaba: - Este supa prea calda? - Gusta supa! - Este supa prea rece? - Gusta supa! - A intrat o musca in supa? - Gusta supa!…

- Posta Romana introduce posibilitatea platii cu cardul, dar nu in toate ghiseele. Pana la sfarsitul anului sistemul va fi introdus in 1.000 de oficii din orase. Pentru acest sistem, Posta Romana a semnat un contract cu UniCredit Bank, anunta Profit.ro. "Contractul a fost semnat cu…

- Liderul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a pronuntat in favoarea adoptarii deciziilor in Uniunea Europeana pe baza de majoritate de voturi, nu prin actualul sistem de unanimitate, transmite dpa. Aceasta va fi o problema-cheie la viitoarele…

- Noul stadion din Targu Jiu, pentru a carui reconstructie au fost cheltuite 22 de milioane de euro, bani de la bugetul de stat, nu poate fi utilizat. Chiar daca arena este finalizata de luni bune, autoritatile locale spun ca mai au nevoie de bani pentru amenajarile exterioare, iar Guvernul…

- Euro creste la inceput de saptamana in comparatie cu moneda nationala, insa dolarul este in scadere si ajunge sa fie cotat sub 4 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4.6416de lei/unitate, mai mult cu 0,08% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american…

- Unul dintre cele mai cunoscute stadioane din Romania, Ghencea, va deveni in scurt timp istorie pentru ca vor incepe lucrarile de demolare. Primaria Sectorului 6 a emis avizul pentru demolare, iar Compania Nationala de Investitii, proprietarul temporar al arenei, va transmite luni ordinul privind…