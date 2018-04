Stiri pe aceeasi tema

- Fiindca napoleonul pitic din primarie comite permanent felurite fonfleuri, la foc automat, ajutat de turma lui de sfatuitori distepti, singura solutie pentru invesnicirea gainaturilor primariale este un raboj separat, ca sa inteleaga iesenii de miine din ce borta a venit lumina gri-maronie. @ La sedinta…

- Ziua Internaționala a Dansului va fi marcata la Lupeni. Liceenii de la Liceul Tehnologic din Lupeni vor organiza o acțiune dedicata dansului. Ziua de 29 aprilie a fost instituita drept Ziua Internationala a Dansului, in 1982, la initiativa Consiliului International al Dansului, organizatie din cadrul…

- Municipalitatea a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind "atribuirea contractelor de concesiune a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanta sau din domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local al municipiului Constantaldquo;.…

- Un hotel de patru etaje din orasul Indore, din centrul Indiei, s-a prabusit, sambata seara, cand zece oameni au murit si doi au fost raniti, transmite Reuters, care citeaza politia locala.

- Din cauza ratarilor inregistrate anii trecuti in licitatiile pentru plantarea de arbori – doua tentative la rand au ramas fara ofertanti – executivul a decis sa faca achizitii de arbori noi in contul unui contract subsecvent, pe trei ani. Edilii comentau, cu ocazia ratarilor anterioare,…

- „Construire locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, zona Micalaca Est III, regim de inalțime P+3E+M (40 unitati locative)”. Astfel „suna” cel mai proaspat proiect imobiliar care se va realiza in municipiul Arad. Chiar daca titularul proiectului este Primaria, blocurile se vor construi prin…

- În Centrul de Inginerie deja existent în Cluj-Napoca, înființat în anul 2013, ingineri talentați lucreaza la tehnologii inovatoare din domenii precum conducerea automatizata, Internetul lucrurilor și industria conectata (Industria 4.0). Cei aproximativ 400 de angajați care…

- Mai exact, tronsonul D va trece prin reparatii capitale, urmand sa fie facute grupuri sanitare la nivelul fiecarui salon, cu dus, precum si grupuri sanitare destinate persoanelor cu dizabilitati. De asemenea, conform conducerii unitatii, toate saloanele vor avea maximum patru paturi, vor fi dotate cu…

- Prim-procurorul parchetului de pe langa judecatoria Sibiu a infirmat solutia de clasare, data in decembrie 2017 de un subordonat, intr-un dosar in care locuitorii de pe strada sibiana Oituz solicitau tragerea la raspundere a fostului primar Klaus Iohannis, membrilor Consiliului Local si a unui dezvoltator…

- Un imobil de opt etaje, ridicat de Global Building Investment SRL in statiunea Mamaia, careul D1, lot 3 lot 3, va fi supraetajat. Societatea Global Building Investment SRL, prin Valentin Emanuel Tucan, a solicitat si a obtinut, pe data de 19 martie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism…

- Societatea Radu Imob Construct SRL a solicitat si a obtinut, pe data de 19 martie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 1198, care presupune ridicarea unui bloc de sase etaje, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Mai exact, documentul certifica urmatoarele: "Construire imobil S P 6e etaj tehnic,…

- O multime de femei si-au facut publice fotografiile in incercarea de a demonstra ca nu kilogramele sunt cele care fac o femeie mai mult sau mai putin frumoasa. Adevarul din spatele fotografiilor cu abdomen perfect a fost expus pe retelele de socializare

- "Noi, ca partid, ne-am insarcinat sa aparam drepturile si libertatile individului care in ultimii ani au ajuns o batjocura din partea institutiilor represive ale statului. Asa se numesc ele, Ministerul de Interne, Serviciile, procuratura, aceasta este denumirea generica. Sigur ca ele trebuie sa aiba…

- Primaria și Consiliul Local, in colaborare cu Poliția Municipiului Campia Turzii va invita marți, 20 martie 2018, ora 11:00, la fostul incubator de afaceri, de pe strada George Coșbuc, nr. 24, unde va avea loc inaugurarea noului sediu al Poliției. Read More...

- Primaria urasului Pucioasa a semnat miercuri, contractul de finantare pentru proiectul „Infiintare Centru social pentru persoane varstnice prin reabilitare cladire P+2, str: Randunelelor, Pucioasa, jud. Dambovita”. Acest Centru social se va realiza in cartierul Filatura, unde administratia de la Pucioasa…

- Poliția Municipiului Campia Turzii va inaugura, saptamana viitoare noul sediu Primaria și Consiliul Local, in colaborare cu Poliția Municipiului Campia Turzii va invita marți, 20 martie 2018, ora 11:00, la

- Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, propune Consiliului Local, un proiect de hotarare privind aprobarea parcarii alternative pe un sens de mers, in vederea spalarii mecanizate a carosabilului din aceasta zona a Municipiului Bucuresti. „Initiativa are la baza nemultumirile…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Romaniuc Ioan, primar al comunei Rona de Sus si in cazul lui Dunca Liviu Toader, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Bogdan-Voda. Astfel, conform ANI, Romaniuc Ioan, in perioada 24 septembrie 2012…

- Pe aleea Belona FN din orasul Eforie Nord, societatea Briza Marii SRL va construi un complex turistic S P 3 etaje. In acest sens, investitorul a solicitat acord de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. Complexul turistic va fi format din doua corpuri, care vor fi conectate printr…

- Municipalitatea ieseana a emis o serie de autorizatii de construire in luna februarie menite sa schimbe fata orasului. Este vorba despre proiecte importante ce apartin mai multor dezvoltatori. Cel mai spectaculos apartine societatii Into Energy SRL. Pe o suprafata de 2.000 metri patrati, va fi construit…

- Ședința ordinara de ieri a Consiliului Local (CL) al municipiului Craiova s-a transformat rapid intr-o disputa intre consilierii din opoziție și primarul Mihail Genoiu pe seama acțiunii de deszapezire a orașului. Edilul a considerat ca, in ciuda mesajelor primite de ...

- O companie japoneza intenționeaza sa construiasca cel mai inalt zgarie-nori din lemn din lume, pentru a-și marca cea de-a 350-a aniversarea in 2041, scrie BBC News. Sumitomo Forestry, compania care va construi blocul, a spus ca 10% din turnul care va avea 70 de etaje ar fi oțel, iar restul va fi facut…

- Municipalitatea baimareana isi asuma in acest an modernizarea, extinderea si reabilitarea strandului municipal din zona Parcului Regina Maria, precum si terenul 2 de langa stadionul Viorel Mateianu. Cel putin asa au aratat reprezentantii Primariei in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local, desfasura…

- Reprezentantii municipalitatii iesene declara ca 333 de adrese vor fi monitorizate permanent, in special parcurile, esplanadele, intrarile si iesirile din oras, spitalele, scolile, gradinitele, liceele, pietele agroalimentare, parcurile de joaca pentru copii si zonele de agrement. Propunerea urmeaza…

- Primaria a anuntat pe contul sau de Facebook ca vrea sa celebreze Centenarul Marii Uniri prin arborarea drapelului national pe un catarg inalt de 41 de metri, ce urmeaza a fi amplasat in parcul din zona intersectiei dintre strada Palat si Splai Bahlui Mal Stang. Studiul de fezabilitate, indicatorii…

- Ministrul Mihai Viorel Fifor a semnat in data de 17 ianuarie decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu rang de secretar de stat. Ulterior, Corpul de Control al Ministrului a demarat o ancheta pentru cercetarea disciplinara…

- Costica Nicolae Bucur si Dorina Bucur au depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Imprejmuire teren si construire imobil S P 6 etaje 7 etaj retrasldquo;, situat in municipiul Constanta, strada Nicolae Milescu Spataru nr. 47 Bis. Imobilul identificat…

- O femeie care nu s-a epilat de 5 ani a decis sa-si arate subsuorile la TV, într-o emisiune transmisa în direct. "Daca eram barbat, nimic din toate acestea nu v-ar fi deranjat", a spus aceasta.

- Ozana Barabancea surprinde din nou dupa ce a slabit 38 de kilograme. Vedeta recunoaște ca are dureri de spate și a fost nevoita sa se apuce de sport. Mai mult, jurata de la Te cunosc de undeva! a renunțat și la anumite alimente. „Am reusit sa slabesc, acum trebuie sa ma mentin, nu e usor. Am slabit…

- Lee Webb lucre ca barman in Țara Galilor și iși dorea foarte mult un copil și a aflat ca iubita sa este insarcinata. Cu toate acestea, tanara l-a inșelat, iar copilul nu era al lui. „Stiu ca existau neintelegeri intre cei doi. Iubita lui suferea de anxietate, iar el incerca sa o ajute.…

- Poluarea din oras a fost din nou un subiect aprig disputat ieri in plenul Consiliului Local. Sefi din cadrul municipalitatii au identificat o noua posibila cauza: pulberi de praf provenite din Ucraina. In timpul dezbaterilor a fost invocat si un studiu care a analizat poluarea din capitalele europene.…

- Municipalitatea doreste sa-si diminueze patrimoniul privind spatiile de locuit pe care Primaria le detine, asta dupa ce ani la rand locuintele sociale au reprezentat ”gauri negre” la bugetul local, dupa cum sustine primarul Ionut Pucheanu care doreste ca aceste locuinte sa poata fi scoase la vanzare.…

- Blocurile vor avea cate doua niveluri in subteran, parter si patru etaje. Zona Mitropoliei se va schimba foarte mult in urmatorii ani si se va pune accent foarte mare pe locuinte si spatii de cazare – sunt deja in diverse faze de autorizare proiecte in acest sens. Noile blocuri se afla pe str. Varianta…

- Primaria a finalizat documentația pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic din centrul municipiului, de pe strada Marașești. Aceasta va fi supusa aprobarii in urmatoarea ședința a Consiliului Local. In total, consolidarea celor cinci blocuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 1.300 de credite Start-up Nation avizate, doar 200 de antreprenori cu bani in cont Banca Comerciala Romana (BCR) a avizat 1.300 de credite de prefinanțare in cadrul programului Start-up Nation, din care 500 deja aprobate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- „Vulpea" si-a autorizat blocul din Gheorgheni. Va construi NOUA ETAJE Pe cand unii dintre romani sarbatoreau 28 de ani de la fuga lui Nicolae Ceausescu, fostul sef al „Doi s-un sfert" isi scotea autorizatia de construire pentru un bloc cu noua etaje. Celebrul chestor Virgil Ardelean, cel mai longeviv…

- Reprezentantii Primariei municipiului Galati s-au intalnit marti, 23 ianuarie 2018, cu cei ai Asociatiilor de Proprietari pentru dezbaterea celor mai importante aspecte legate de posibilitatea atragerii banilor europeni pentru proiecte de reabilitare termica a blocurilor.In cadrul intalnirii, municipalitatea…

- Un iranian a murit la granița romano-sarba, dupa ce polițiștii de frontiera ar fi ignorat ca barbatului ii este rau. Informația a fost publicata de pressalert.ro . Pressalert.ro relateaza cazul unui iranian care ar fi murit la granița dintre Romania și Serbia, dupa ce polițiștii de frontiera ar fi…

- Consiliul Local Cluj-Napoca a alocat și în acest an 120.000 de lei pentru a plati masa echipajelor SMURD care acționeaza în municipiu. Aceasta suma va susține activitatea personalului de urgența prin acordarea a doua mese pe zi (prânz si cina),…

- Punctul 20 din lista de 'obiective de investitii' a 'Proiectului de buget a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018', postat pe pagina de internet a municipalitatii, prevede ca suma necesara pentru finalizarea studiilor de fezabilitate privind construirea metroului se ridica la 10.000.000 de lei.…

- Primaria ar putea primi in sfarșit donația de 2 hectare de teren in zona Solventul, pentru a putea incepe construirea mult promisului pasaj. Mai trebuie facute niște demersuri la Ministerul de Finanțe, dar primarul Nicolae Robu spune ca ar fi o chestiune de zile. Lucrarile insa nu vor incepe probabil…

- Extinderea parcarii cu plata in oras a ajuns in atentia anchetatorilor, care fac cercetari in rem pentru abuz in serviciu. Omul de afaceri aradean Leontin Aslau ne-a declarat, luni, ca la mijlocul lunii decembrie s-a adresat Prefecturii si Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Carmen Dan a anunțat, joi seara, ca nu demisioneaza de la Ministerul de Interne in contextul disputei cu premierul. Intr-o declarație de presa, ministrul a comunicat ca si-a trimis Corpul de Control la Poliția Capitalei, pentru verificari in cazul agentului arestat pentru pedofilie. ...

- Codrin Ștefanescu, reacție in scandalul momentului. Secretarul general adjunct al PSD a declarat intr-un interviu acordat DcNews ca ministrul de Interne, Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din funcție. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si…

- Premierul Mihai Tudose este la un pas sa reușeasca „mazilirea” ministrului de Interne, Carmen Dan. Dupa ce a refuzat sa dea curs solicitarii ministrului de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Tudose a luat o alta masura radicala.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza: Mancarea bogata in…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Așadar, conform sursei citate, Eugen Stan a lucrat ca jandarm. A pazit una dintre cele doua intrari ale Parchetului General. Din jandarm, prin aprobarea ministrului de Interne, in 2010 a devenit polițist, intr-un an in care mulți nu-și gaseau loc de munca, a spus Radu Tudor, miercuri seara. De…