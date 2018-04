Primăria schimbă regulile de circulație în Gheorgheni În acest sens au fost amplasate indicatoare rutiere corespunzatoare de interzicere a virajelor la stânga, respectiv obligatoriu la dreapta. Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Cluj-Napoca, în zilele urmatoare, în funcție de condițiile meteo, se vor aplica și marcajele rutiere longitudinale de separare a sensurilor de circulație de tipul &"linie dubla continua&". Conducatorii auto pot sa efectueze manevra de întoarcere utilizând cele doua sensuri giratorii existente, de la intersecțiile str. Unirii-str. Alexandru Vaida Voevod,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții oficiali aleși prin vot de cetațenii Iașului au adoptat vineri cea mai ampla și mai concreta declarație de Unire cu Republica Moldova. Documentul care include o expunere de temeiuri juridice și un plan de acțiune in opt puncte poarta parafa și semnatura primarului ieșean Mihai Chirica…

- In contextul anunțului facut de catre Primaria municipiului Chișinau despre marea curațenie generala in capitala la data de 31 martie curent, Inspectoratul Național de Patrulare vine cu un anunț catre conducatorii auto.

- Poliția Rutiera anunța modificarea regulilor de circulație pe strazile Alexandru Vaida Voevod și Teodor Mihali. Astfel, sunt interzice virajele la stânga în toate intersecțiile strazilor Alexandru Vaida Voevod și Teodor Mihali cu strazile/aleile adiacente.…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca, in calitatea sa de administrator al drumului public, impreuna cu Poliția Rutiera anunța decizia privind interzicerea virajelor la stanga in toate intersecțiile strazilor Alexandru Vaida Voevod și Teodor Mihali cu strazile/aleile adiacente. In acest sens au fost amplasate…

- In anul Centenarului Marii Uniri, cu prilejul aniversarii Unirii cu Basarabia, in ședința ordinara de joi, 29 martie, a Consiliului Local Devesel, la inițiativa primarului liberal Fabian Drocan, s-a adoptat Hotararea prin care se condamna Pactul Ribbentrop-Molotov, act criminal adoptat la 23 august…

- Implinirea la 27 martie 2018 a 100 de ani de la momentul in care Sfatul Tarii de la Chisinau a votat unirea Basarabiei cu Romania, ne-a oferit ocazia rememorarii acestui eveniment. Liceul Teoretic Teius in parteneriat cu Primaria, Biblioteca Oraseneasca, Casa de Cultura , Centrul de Informare Turistica…

- Politia rutiera din orasul chinez Shenzhen, din sudul tarii, va amenda pietonii care nu au respectat regulile de circulatie prin SMS si le va afisa fetele pe un ecran gigant pentru a-i expune oprobiului public.

- Politia rutiera din orasul chinez Shenzhen, din sudul tarii, va amenda pietonii care nu au respectat regulile de circulatie prin SMS si le va afisa fetele pe un ecran gigant pentru a-i expune oprobiului public, relateaza marti EFE. Gratie tehnologiei inteligentei artificiale si recunoasterii faciale,…

- Conducatorii auto din capitala uita de regulile de circulație și de bunul simț mai ales atunci cind iși doresc sa ajunga cit mai repede la destinație. O serie de imagini video trimise de vizitatorii portalului de știri Noi.md arata cit de nedesciplinați sint cei care circula pe strazile capitalei.…

- Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, este de parere ca WTA va schimba, în cele din urma, regulamentul din tenis, astfel încât sportivele de valoare care se întorc în circuit dupa ce au nascut sa nu

- V-ati intrebat vreodata cat rau poate sa produca un like pe Facebook? O poza aparent inofensiva? Un share la un video cu o pisicuta? O felicitare virtuala? Ce se intampla zilele acestea cu Facebook si Cambridge Analytica ar putea schimba radical regulile jocului online. In plus, experții in Social Media…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație pentru ziua de sambata, 17 martie 2018, cu ocaiza organizarii unei manifestari publice sportive sub egida “Crosul Treptelor – The Beard Run 3”. Astfel, in data de 17 martie, intre orele 10.00 – 19.00, va fi inchisa…

- In cadrul manifestarilor aniversare ale Centenarului Romaniei, Instituția Prefectului — Județul Cluj, impreuna cu Primaria comunei Bobalna, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida-Voevod” Cluj și al Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, va organiza un eveniment comemorativ dedicat…

- Masinile care urmeaza sa fie casate prin Programul ,,Rabla'' pot avea Inspectia Tehnica expirata. AdministratiaFondului pentru Mediu a renuntat la criteriul ITP-ului valabil pentru casarea masinii.

- Ieri, 8 martie 2018, politistii Compartimentului Rutier Sebes, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii…

- In perioada ianuarie – februarie a.c., pe raza judetului Dambovita au fost inregistrate 10 accidente rutiere grave, soldate cu decesul a patru persoane, ranirea grava a altor sapte persoane si vatamarea corporala usoara a sapte persoane. De asemenea, s-au inregistrat si 69 de evenimente rutiere usoare,…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 228 de sanctiuni contraventionale. Cei mai multi dintre contravenienti au fost conducatori auto care nu au respectat regimul legal de viteza (63),…

- Se schimba BANII in Romania: in ianuarie, BNR a lansat in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Imprimeria Bancii Naționale a Romaniei a finalizat o licitație pentru un serviciu de acordare credit in vederea finanțarii unor obiective de investitii, respectiv achiziționarea de mașini de…

- Materie prima de scandal. In „Academia Sabau" va avea acces si CFR Primarul Emil Boc a declarat ca noua baza sportiva a municipalitatii va fi deschisa tuturor cluburilor clujene, inclusiv CFR-ului. Ioan Ovidiu Sabau si-a propus, de acum doi ani, sa realizeze o baza sportiva pentru clubul Universitatea,…

- Contractul cu Polaris s-a sfarsit si in municipiul Arad va opera RETIM Ecologic SA Timisoara care introduce contracte noi si reguli noi. Incepand cu luna aprilie, RETIM Ecologic SA va introduce in Arad colectarea deșeurilor pe cinci categorii distincte, un standard european la care se aliniaza și Romania.…

- Traficul pe autostrada A1 pe sensul dinspre Sibiu spre Sebes a fost ingreunat, marti dupa-amiaza, din cauza a doua accidente rutiere, produse la distanta de aproximativ un kilometru. Doua persoane au fost ranite.

- Incepand cu data de 01 Martie 2018, Trans Bus va introduce o nou linie de transport in comun: Linia 11, care va circula pe traseul Gara C.F.R. - Bariera Ploiesti - Bld. Unirii – Carrefour - Autorolla, - Com. Vadu Pasii – sat Scurtesti si retur.

- Legislatia privind activitatea pompelor funebre s-a modificat și vine cu amenzi mari pentru firmele care funcționeaza fara autorizație. Astfel, societațile de pompe funebre care nu sunt...

- Politia Romana: 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea ce are impact atat asupra timpului de calatorie, cat si asupra sigurantei in trafic Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- “Buletinul sigurantei rutiere”, intocmit de Politia Romana, aduce, la cea de-a sasea editie, o analiza a indicatorilor care reflecta specificul fenomenului rutier si fundamenteaza stiintific activitatea politistilor, in scopul cresterii sigurantei rutiere, se arata intr-un comunicat emis, duminica,…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- De mai bine de o saptamana, regulile de circulatie dintr-o intersectie intens circulata din Timisora au schimbate. Pentru ca soferii nu sunt obisnuiti cu noile indicatoare, zilnic au loc accidente.

- Parcurile Clujului. Unde vrea Primaria sa faca o zona de agrement si ce se intampla „La terenuri" Emil Boc a vorbit miercuri, la Realitatea FM, despre cateva dintre viitoarele zone de agrement ale Clujului. Zona verde lasata în paragina de lânga Expo Transilvania ar urma sa se transforme…

- Apel disperat din Gheorgheni. "Va cerem ajutorul! Va cerem sfatul! Ce putem face?" O femeie care locuiește in Gheorgheni cere sprijin pe Facebook pentru o problema urbanistica. Oana Cristina Vulcanov, o femeie care locuiește în cartierul Gheorgheni, a lansat un apel disperat pe Facebook.…

- Si vedetele incalca regulile de circulatie! O inregistrare video, postata ulterior pe retelele de socilaizare, il surprinde pe interpretul Adrian Ursu circulind pe contrasens, chiar in centrul Capitalei. Vazind reactiile dure ale internautilor, interpretul s-a simtit cumva nevoit sa vina cu explicatii,…

- Pentru a ajunge la palatul lui Gigi Becali, venind dinspre Pipera, ai doua variante: fie intorci la Piata Victoriei – operatiune care poate dura chiar si 15 minute in zilele aglomerate, fie strabati cateva stradute si intorci pe interzis, scrie wowbiz.ro. Ei bine, in cazul de fata, nea Gigi se afla…

- Un proiect interesant, dar care va starni multe controverse, ar putea schimba puțin soarta mașinilor implicate in accidente rutiere. Mai exact, autoturismele care vor suferi avarii grave la sistemele de siguranța in urma unor accidente vor avea Inspecția Tehnica Periodica suspendata pana la terminarea…

- ♦ Platforma Ascensorul detinuta de Ion Tiriac, Casa Radio a israelienilor de la Plaza Centers sau Esplanada de pe B-dul Unirii sunt doar trei dintre zonele care asteapta investitii pentru a transforma terenurile abandonate in centre imobiliare de interes.

- NEWS ALERT Noua piața Lucian Blaga, noua strada Napoca. Se reduce numarul de benzi auto, avantaj pietonii și bicicliștii La cladirea Casino s-a discutat marți seara despre modernizarea unei zone centrale importante a Clujului. Piața Lucian Blaga, cu numai patru benzi. Strada Petru Maior, tot cu…

- Politistii locali din cadrul Primariei Cluj-Napoca au efectuat verificari în aceasta saptamâna la magazinele care practica vânzarile cu pret redus. În urma controalelor efectuate celor 31 de agenti economici, au fost încheiate 15 procese…

- Platforma YouTube, detinuta de compania Google, va schimba regulile privind remunerarea creatorilor de continuturi video, dupa ce, in ultimul an, a starnit mai multe polemici, cu clipuri controversate ale unor vloggeri celebri, informeaza Le Monde.

- Iarna și-a cam intrat, cu adevarat in drepturi, iar ca de fiecare data, consecințele se vad pe șosele. Peisajul este același, an de an: drumuri blocate sau inchise, circulație restricționata și mai multe localitați in bezna. Centrul Infotrafic a facut, in urma cu puțin timp, anunțul privind drumurile…

- Sase persoane au fost spitalizate in urma unor accidente rutiere produse in judet si in municipiul Galati. Soferii circulau cu viteza mare, iar la un moment dat au pierdut controlul autoturismelor pe care le conduceau, lovind alte autovehicule care circulau regulamentar.

- Platforma YouTube, detinuta de compania Google, va schimba regulile privind remunerarea creatorilor de continuturi video, dupa ce, in ultimul an, a starnit mai multe polemici, cu clipuri controversate ale unor vloggeri celebri, informeaza Le Monde.

- Un biciclist a reclamat agresivitatea de trafic a unui șofer al Companiei de Transport Public Cluj. ”As dori sa va semnalez comportamentul neadecvat al unui sofer CTP. In 15 ianuarie in jurul orei 9, conduceam o bicicleta in noul sens giratoriu de la intersectia…

- Cluj-Napoca ar putea fi al doilea oras din tara care sa aiba transport in comun subteran, dar abia peste 10 ani.Primaria a alocat deja 3 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate. Potrivit Digi24, autoritatile vor construirea liniei de metrou pe directia est - vest, pentru a…

- Unii conducatori auto incalca fara jena regulile de circulație, depașind limitele bunului simț, noteaza NOI.md. Un noi exemplu de acest fel este și inregistrarea video care a venit pe adresa redacției noastre. Din imagini se vede cum mai mulți șoferi incalca cu obraznicie regulile de circulație, adesea…

- Accidentele rutiere ar trebui tratate de guverne ca pe o problema de sanatate publica, astfel ca trebuie sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale, potrivit Reuters. Transferul responsabilitatii pentru accidentele…

- Tendințele tehnologice care schimba regulile jocului in imobiliare Experții imobiliari clujeni au prezentat tehnologiile care au deja sau sunt preconizate sa aiba tot mai multa influența asupra activitatii unui agent imobiliar. O analiza a agenției RE/MAX Cluj dezvaluie principalele trenduri tehnologice…

- Numarul romanilor morți in accidente este aproape dublul mediei UE, de 50 de decese la un milion de locuitori. Singura țara care ne depașește este Bulgaria cu 99 persoane decedate la un milion de locuitori. Cele mai multe dintre tragedii s-au produs pe drumurile naționale din țara, unde in…

- Vesti bune pentru soferi. In ultima luna a anului 2017, Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența care prevede plafonarea unui punct de amenda la 145 de lei, pana la 31 decembrie 2018. Se evita astfel creșterea amenzilor in contextul maririi salariului minim brut la 1.900 de lei de la 1 ianuarie…