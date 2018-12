Primaria Resita a incheiat anul in forta Potrivit edilului, ”anul 2018 a fost, chiar si in ultima lui zi, un an incarcat de provocari, dar mai ales de speranța. Astazi, 31 decembrie, incheiem anul cu depunerea spre finanțare din fonduri europene a celui mai mare si important proiect pentru orasul nostru: 40 de milioane de euro pentru tramvaiul resițean care nu doar ca va rezolva pe termen lung transportul in comun cu cele mai mici costuri de intreținere, dar va schimba fața Resiței prin intervențiile la suprafața carosabila, trotuare si spații verzi pe toata lungimea caii de rulare. Eu inchei anul optimist, cu mulțumiri adresate colegilor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

