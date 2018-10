Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi usturatoare pentru gorjenii care ard miriștile și vegetația uscata. Garda de Mediu ii atenționeaza pe cei care recurg la aceasta masura fara sa obțina acceptul autoritaților competente pentru protecția mediului și fara informarea, in prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situații…

- Amenzile pot ajunge pana la 50.000 de lei Garda Nationala de Mediu face un apel catre cetateni sa nu dea foc miriștilor, deseurilor menajere sau vegetatiei uscate, sa nu aprinda materiale combustibile pe domeniul public sau pe terenurile pe care le au in proprietate si sa respecte interdictiile privind…

- ATENȚIE! Proprietarii de terenuri și agricultorii care incendiaza miristile si resturile vegetale de pe terenurile arabile, precum si vegetatia pajistilor sau a altor zone din apropierea drumurilor sau a oricaror artere rutiere, vor fi amendati de catre inspectorii ISU sau ai primariei. Fumul poate…

- ISU Alba atentioneaza locuitorii privind masuri de respectat la utilizarea focului deschis pentru igienizarea curților ori anexelor gospodarești și arderea vegetației uscate. Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale: – conditii meteorologice…

- Pentru informarea si constientizarea populatiei asupra masurilor de prevenire si a masurilor de aparare impotriva incendiilor specifice utilizarii focului deschis pentru igienizarea curților/ anexelor gospodarești și arderea vegetației uscate, va inaintam cateva recomandari specifice ce trebuie respectate…

- Redam in continuare conținutul acesteia: " Așa cum am anunțat dimineața, am revenit cu informații despre modul de desfașurare a referendumului. Menționez ca toate secțiile de votare din țara s-au deschis și procesul de vot se desfașoara in condiții de normalitate. Referitor la…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate trei incendii de vegetatie uscata (doua in localitatea Rogna si unul pe un teren din Simleu Silvaniei). Toamna este o perioada propice igienizarii terenurilor, mulți gospodari ard miriștile iar pentru a fi in siguranța, atat noi, cat și cei din jurul nostru,…

- Avand in vedere numarul foarte mare de incendii de miriști și de vegetație uscata izbucnite intamplator sau provocate pe teritoriul județului Teleorman in anii anteriori, echipe mixte constituite din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Al. D. Ghica” al județului Teleorman, Comisariatului…