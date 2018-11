Instalatiile de iluminat festiv si decoratiunile de sarbatori au fost deja instalate in mare parte a orasului . Urmeaza amenajarea Targului de Craciun de pe platou si a Oraselului Copiilor in Crang. Se va face o selectie a intentiilor de participare in vederea inchirierii casutelor si a celorlalte amenajari din Targul de Craciun. De maine vor incepe si lucrarile de amplasare a plasei de lumini care va acoperi platoul Dacia, unde va fi montat si bradul de Craciun. La Obelisc s-ar putea sa fie instalat in premiera un pom de Craciun artificial luminos de peste 10 metri inaltime, daca acesta va fi…