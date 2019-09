Primăria Ploieşti primeşte o gură de oxigen de la Consiliul Judeţean Prahova 10 milioane de lei pentru subventionarea pretului gigacaloriei Violeta Stoica Ploieștiul nu a fost niciodata mai aproape de faliment ca in acest an. Un oraș in care nu s-a mișcat mare lucru in ultimii ani, blocat intr-o continua redistribuire a fondurilor, aproape o data la doua luni, și, in plus, aflat la mila instituțiilor bancare, este, aproape de ultimul trimestru al anului 2019, intr-o situație jalnica. De parca nu era de ajuns, au ieșit la suprafața acum datorii mai vechi, care trebuie achitate catre firmele care au lucrat la diferite proiecte. Pe de alta parte, ceea ce intereseaza mai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

