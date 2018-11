Primaria Ploiesti a ramas cu bani dupa parangheliile din 2018, dar vrea sa-i cheltuie tot pe distractie

Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Primarul Adrian Dobre si-a manifestat, ieri, nemultumirea in ceea ce priveste lipsa de colaborare si de comunicare existente intre municipalitate si Inspectoratul Judetean Scolar (IJS) Prahova. In opinia edilului, cea mai mare vina in aceasta situatie i-ar apartine ultimei institutii, recunoscand…

- DISTRACTIE… Hramul satului Maraseni, din comuna Stefan cel Mare, a adunat sute de oameni in centrul satului, vineri seara. O vreme de toamna blanda, de asta au avut parte cei care au iesit la distractie, in jurul orei 17.00. Primarul comunei, Mihai Moraru, a multumit tuturor consatenilor pentru increderea…

- La mai putin de doi ani de la inaugurare, autoritatile ploiestene au ajuns la concluzia ca (inca) noul camin social amenajat pe strada Cosminele, dupa un lung proiect european, este mult prea mic pentru nevoile municipiului. Conducerea Primariei anunta ca a lansat o procedura pentru extindere, dar…

- Veti fi probabil bucurosi sa aflati ca Primaria Ploiesti intra intr-un proiect european, participarea fiind aprobata saptamana trecuta de forul legislativ local! S-ar putea, totusi, sa va mai scada din incantare cand o sa aflati ce presupune proiectul. Autoritatile isi doresc sa instruiasca personalul…

- Tenismenele Anett Kontaveit si Daria Gavrilova s-au distrat pe cinste dupa primul tur al turneului WTA de la Tokyo, "Pan Pacific Open". Estoniana si australianca au imbracat kimono-uri si au practicat Hanetsuki, jocul traditional japonez.

- Peste 600 de evenimente de diverse tipuri, de la concerte, expozitii, dezbateri, proiectii de film, tururi ghidate sau petreceri, vor avea loc in oras cu ocazia Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, care incep azi. Festivalul e gandit in jurul a doua evenimente majore: Anul Jubiliar Matia Corvin si Anul…

- Reprezentanții Jandarmeriei Romane precizeaza, sambata, ca o singura arma a fost furata de la femeia-jandarm lovita vineri seara de mai mulți protestatari prezenți la mitingul din Piața Victoriei, MAI fiind mobilizat pentru identificarea celui vinovat. Cazul a fost preluat de procurori, scrie…