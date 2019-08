Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului organizeaza o licitatie deschisa pentru servicii de transport aerian international cu destinatia Bruxelles (dus-intors) pe baza de abonamente, valoarea totala estimata a contractului-cadru ajungand la 910.000 euro, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat, pe 26 iunie, doua contracte de la Consiliul Judetean Teleorman. Obiectul acestora: lucrari constructii de drumuri. Valoarea totala a contractelor de achiziti publice: 31 de millioane de lei. Patru contracte in…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat miercuri ca, potrivit noilor prevederi legale, montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie electrica si/sau panouri solare pentru incalzirea apei este permisa fara ca proprietarul cladirii sa obtina autorizatia de construire.…

- N.D. Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a semnat, recent, mai multe contracte de finanțare ce vizeaza proiecte din domeniul eficientizarii energetice pentru mai multe tronsoane de blocuri. Astfel, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Eficientizare energetica a blocurilor in municipiul…

- Deși reabilitarea unuia dintre cele mai aglomerate poduri din oraș este promisa înca de acum 5 ani, nicio oferta nu a fost depusa din partea firmelor specializate la cea de a doua licitație postata în Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Acest lucru dovedește ca, cel puțin la nivelul…

- In perioada 3-7 iunie 2019 (de luni pana vineri, intre orele 16.30-19.30), Centrul Regional de Afaceri (Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22) va avea loc o noua sesiune de instruire in utilizarea S.I.C.A.P. Sesiunea se adreseaza compartimentelor de achiziții publice și persoanelor care utilizeaza…

- Mai multe proiecte de hotarare au fost aprobate, miercuri, in ședința extraordinara de Consiliu Local municipal, proiecte prin care cinci blocuri din municipiu vor intra in ample lucrari de reabilitare termica. Este vorba despre hotararile privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici…

- In urma cu o luna, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice au fost publicate doua anunțuri prin care municipalitatea intenționeaza sa contracteze lucrarile de construcții (modernizarea liniilor de tramvai, modernizarea carosabilului și a trotuarelor etc.) aferente proiectului „Reabilitarea infrastructurii…