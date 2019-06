Primăria Parisului interzice staţionarea trotinetelor pe trotuare Primarul socialist al Parisului, Anne Hidalgo, a anuntat joi interzicerea stationarii trotinetelor pe trotuare si a cerut operatorilor sa limiteze viteza acestor vehicule care se inmultesc in spatiul public, informeaza AFP. Trotinetele "vor trebui sa stationeze in locurile de stationare situate pe sosea, deja utilizate de masini si motociclete", a declarat Hidalgo in cadrul unei conferinte de presa. Primarul a propus, de asemenea, operatorilor reducerea vitezei la 20 kilometri/ora in intreaga capitala, respectiv la 8 kilometri / ora in zonele pietonale. Trotinetele vor fi de asemenea "interzise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

