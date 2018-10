Primăria Parisului, casă pentru oamenii străzii "Vreau sa creez un popas de noapte dedicat femeilor la Primaria Parisului" care sa poata adaposti circa 50 de persoane fara adapost si pana la 100 cand vremea va deveni deosebit de rece", a explicat Anne Hidalgo. Doua sali ale cladirii "vor fi transformate in adaposturi de zi - unde se vor servi mese si se vor acorda ingrijiri - precum si intr-un popas de noapte, cu paturi, dormitoare, blocuri sanitare", iar locul va fi "peren", a asigurat ea. "Mai multe primarii din arondismente - atat de stanga, cat si de dreapta - au acceptat sa deschida locuri de cazare in sediile lor", a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

