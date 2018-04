Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a pietei de publicitate online din Romania s-a ridicat in primul semestru al anului 2017 la circa 20,3 mil euro (92,5 milioane lei), in crestere cu 15% fata de acelasi semestru al anului 2016 (raportat la valoarea anuala in lei), conform celei mai recente editii a studiului ROADS…

- Din cauza ratarilor inregistrate anii trecuti in licitatiile pentru plantarea de arbori – doua tentative la rand au ramas fara ofertanti – executivul a decis sa faca achizitii de arbori noi in contul unui contract subsecvent, pe trei ani. Edilii comentau, cu ocazia ratarilor anterioare,…

- Lucrarile de reabilitare a statuii lui Mihai Viteazu, din Piața cu același nume, bat pasul pe loc de aproape 2 luni. La începutul anului , în 11 ianuarie, Primaria municipiului Cluj-Napoca a anunțat ca încep lucrarile, firma care a câștigat…

- Consiliul Local Campina a aprobat in unanimitate majorarea tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere. Scumpirea intra in vigoare cu 1 martie, deci o vom regasi in factura din aprilie. In cazul populației, tariful la gunoi crește de la 9,36 lei/persoana/luna (fara TVA)…

- Dupa ce precedenta acțiune de deszapezire a Craiovei s-a lasat cu foarte multe critici din partea cetațenilor, autoritațile locale spun ca au invațat din greșeli și ca sunt pregatite sa faca fața ninsorii abundente incepute de joi dupa-amiaza și anunțata ...

- Tinand cont de mesajul meteorologilor – mai exact avertizarea cod galben de lapovita, ninsoare, polei si intensificari ale vantului, la nivelul Primariei conduse de Dan Tudorache s-a facut un plan de actiune, in vederea deszapezirii si a combaterii poleiului de pe arterele principale si secundare…

- Este vorba despre partea in care funcționeaza Complexul Muzeal Arad și care este administrata de catre Consiliul Județean. Se pare ca aceasta parte a cladirii va fi reabilitata intr-un termen de pana la 24 de luni, preconizandu-se ca lucrarile se vor finaliza undeva la finalul anului 2020. Aceasta parte…

- “La ora aceasta facem restructurari in Primaria sector 3. (...) Cei care nu sunt incarcati 100% vor fi disponibilizati in urmatoarea perioada. O sa fac o conferinta de presa pe tema asta. Stiu ca sunt unii care sunt foarte suparati. De exemplu, avem o organigrama acum, in care taiem peste o suta…

- Incep lucrarile in Mihai Viteazu. Statuie, trotuar, spațiu verde, iluminat Piața Mihai Viteazu intra in reabilitare, a anunțat Virgil Poruțiu, directorul tehnic al Primariei. Directorul tehnic al Primariei, Virgil Poruțiu, a explicat care sunt demersurile pentru reabilitarea Pieței Mihai…

- Primaria si Consiliul Local Blaj se asociaza cu Consiliul Judetean Alba, pentru realizarea Centrului de Excelenta Sportiva, ce include construirea si dotarea salii polivalente cu pana la 2000 de locuri si baza de agrement, deja in functiune. Valoarea investitiei de realizat este estimata la peste 32,5…

- Ca in fiecare an, la final de iarna, pe strazile Timișoarei apar nenumarate gropi. Se produce fenomenul de ingheț-dezgheț, lucru cunoscut de toți cei implicați in administrația unui oraș. Uneori nu ajuta nici calitatea asfaltului. Anul acesta insa, conducerea primariei da vina pe soluția folosita pentru…

- Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, in parteneriat cu Instituția Prefectului, a lansat, ieri, de 8 martie, un program județean de prevenire a violenței domestice, cu accent pe cazurile dese de femei agresate in familie, de soți sau de concubini. Intalnirea a pus accent pe modul in care se ...

- Galatenii care nu inteleg si care nu respecta legislatia privind regimul deseurilor vor suporta amenzi usturatoare, asta deoarece Politia Locala isi propune sa faca mai multa curatenie fata de anii precedenti. "Sunt sute de operatori economici care nu au contracte incheiate de salubrizare si care nu…

- Primaria municipiului Alba Iulia a achitat cea mai mica suma pentru serviciile de deszapezire și intreținerea drumurilor dintre primariile reședința de județ, in perioada ianuarie 2015 – iulie 2017, potrivit unui studiu realizat de Asociația consumatorilor InfoCons. Cu toate ca, potrivit propriilor…

- Fata de ultima raportare, numarul restantierilor a scazut cu 1,4-. Potrivit reprezentantilor municipalitatii, 1.169 de persoane fizice datoreaza bugetului local o suma de 15,6 milioane lei, cu circa 300.000 lei mai putin decat la inceputul lunii ianuarie. In continuare, cel mai mare datornic este un…

- Jurnalistii de la principalele organisme de presa prezenti la intalnirea cu edilul au parasit sala de conferinte. Primarul a avut o astfel de reactie dupa ce presa locala a scris ca strazile nu au fost curatate de zapada si ca exista doar 14 utilaje de deszapezire pentru tot orasul, care are aproximativ…

- Șeful Serviciului Poliția locala Cugir, juristul Horațiu Galdau a prezentat recent, in fața aleșilor locali de la poalele Draganei, un Raport privind activitatea desfașurata in anul 2017. Raportorul a subliniat ca pe anul trecut, serviciul pe care il conduce a acționat in conformitate cu atribuțiile…

- Primaria municipiul Constanta face apel la constanteni sa foloseasca mijloacele de transport in comun si sa evite folosirea autovehiculelor personale.Daca deplasarea este absolut necesara, rugam constantenii sa nu stationeze sau sa opreasca autovehiculele in locuri care ar impiedica accesul autovehiculelor…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 14.00, ca urmare a conditiilor meteo.Pe parcursul zilei, 23 de utilaje ale Regiei „Exdrupo” sunt antrenate la curatarea strazilor si imprastie material antiderapant.

- „Gheorghe Falca, primarul Aradului, 22.01.2018, dezbaterea publica asupra proiectului de buget local: „Chiar daca Aradul nu are iernile cele mai grele, noi suntem pregatiți și am alocat 2,5 milioane de lei pentru lucrari de deszapezire a strazilor in municipiu”. Deși se știa din prognoza meteo ca vor…

- Consilierii locali baimareni au aprobat miercuri, 21 februarie, proiectul de hotarare privind documentatia tehnico-economice, in faza S.F.-D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii: “REABILITAREA SPATIULUI PUBLIC AFERENT NODULUI INTERMODAL GARA-AUTOGARA”. Astfel, indicatorii tehnico-economici sunt urmatorii:…

- Municipalitatea anunta procedura de licitatie prin mijloace electronice pentru achizitia de carburant auto benzina fara plumb si motorina EURO pe baza de carduri. Se urmareste incheierea unui acord cadru cu un singur agent economic, pentru o durata de trei ani. Valoarea estimata fara TVA a contractului:…

- Pe locul Gradinii de vara a Salii Capitol din Timișoara, unde au loc concerte și proiecții in aer liber, va fi amenajat un Centru de Arta, Tehnologie și Experimentare. Acesta ar trebui sa fie gata in anul 2021, cand Timișoara va fi Capitala Culturala Europeana.

- Timișoara are la dispoziție aproape 305 milioane de euro in anul 2018, conform proiectului de buget gandit de reprezentanții primariei. Bugetul orașului este mai mic cu 120 de milioane de lei fața de 2017. Acesta este de aproape 900 de milioane de lei, la care se adauga bugetul instituțiilor…

- Saptamana trecuta, Primaria a scos la licitatie achizitia de paratrasnete pentru 48 de unitati de invatamant din municipiul Brasov. Paratrasnetele ar urma sa apara pe 29 de cladiri in care funcționeaza gradinițe, pe 7 cladiri in care funcționeaza școli gimnaziale și pe 11 cladiri care aparțin unor colegii…

- Primaria comunei Cobadin a atribuit recent un contract de modernizare trama stradala in comuna Cobadin, localitatile Cobadin si Viisoara. Potrivit licitatiapublica.ro, valoarea estimata a contractului de lucrari este de 4.003.255,92 lei fara TVA sau 884.893 euro fara TVA calculate la cursul de schimb…

- Iesenii nu exceleaza la capitolele bun simt si buna crestere. Recent, Primaria a montat cutii de plexiglas pentru protejarea arborilor si arbustilor de pe Pietonal atunci cand se imprastie clorura de claciu pentru deszapezire. Iar aceste cutii au devenit cosuri de gunoi. Unele cutii s-au umplut de zapada,…

- CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse este omul din spatele criptomonedei XRP, a treia din lume din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa acest lucru nu inseamna ca are incredere in toate monede digitale de pe piata sau ca toate vor supravietui in timp, potrivit Business Insider. In…

- Arhitectul Pafka Ernest proiecteaza, iar Constructorul Salard executa. Așa merg lucrurile cand vine vorba despre amenajarile din Cetatea Oradea. Municipalitatea planuiește acum amenajarea unui parc arheologic in curtea interioara a Palatului Princiar. Valoarea lucrarilor, a organizarii de…

- Peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan. Citeste si: DEZVALUIRI despre razboiul dintre Carmen Dan si Mihai Tudose: Ce s-a intamplat in BIROUL premierului…

- Primaria Alba Iulia prelungeste contractul incheiat cu Polaris M Holding SRL Constanta pentru asigurarea serviciilor de salubrizare si deszapezire. Motivul tine de faptul ca nu au fost finalizate licitatiile din cadrul proiectului de sistem de management integrat al deseurilor derulate de Consiliul…

- O tanara din Constanța a fost violata intr-o casa de pariuri, unde fata lucra. Agresorul este un fost militar. Agresiunea s-a produs intr-o casa de pariuri din centrul Constanței, unde tanara de 19 ani lucra ca operatoare. Fostul militar a supus-o pe fata unor umilințe de neimaginat. Dupa ce a violat-o,…

- Politistii vor putea interveni in cazurile de violenta domestica, daca este nevoie chiar si intrand cu forta in casa, si emite ordine de protectie cu aplicare imediata in cazul agresorilor. Acestia vor putea fi scosi pe loc din locuinta, le vor fi confiscate cheile si vor avea interdictia de a reveni…

- Pe fondul cazului de la gradinita din Capitala, unde o tanara mama a fost ucisa de fostul sot, desi obtinuse un ordin de restrictie pe numele barbatului, ministrul de Interne a adus in discutie faptul ca se are in vedere o modificare a actualelor proceduri. Concret, Dan a sustinut ca au fost discutii…

- Carmen Dan, propunerea pentru Ministerul de Interne, a declarat luni ca in 2017 au fost emise 3.000 de ordine de protectie, din care 25% au fost incalcate, motiv pentru care e nevoie de schimbarea...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni ca in 2017 au fost emise 3.000 de ordine de protectie, din care 25% au fost incalcate, motiv pentru care e nevoie de schimbarea legislatiei, inclusiv posibilitatea folosirii bratarilor de protectie, similare cu cele de la arestul la domiciliu.

- „Unda verde”, adica Sistemul Inteligent de Management al Traficului care inca mai pune nervii soferilor la incercare va fi extins urmand sa fie implementat si pentru intersectiile sau trecerile de pietoni care in prezent sunt dotate cu instalatii clasice. Cel putin asa se arata intr-o informare prezentata…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Serviciul de Protectie a Mediului din cadrul Politiei Locale Galati va desfasura, cu incepere din luna februarie, pe tot parcursul anului 2018, ample actiuni de verificare a operatorilor economici din Galati.

- Datele furnizate de directorul Mircea Ghitea arata ca anul trecut au fost taiati 939 arbori. In schimb, raportul de activitate al Directiei Tehnice precizeaza ca, in campaniile de plantari de primavara 2017, au fost plantati un numar de 208 arbori ornamentali. Directorul Ghitea argumenteaza…

- Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, cele mai multe, 138, fiind in Sectorul 4, informeaza Primaria...

- Incepand cu 2016 lucrez pentru una dintre cele mai mari companii de tehnologie si IT, de origine americana, care isi desfasoara o mare parte din business si in Romania. La baza, rolul meu este unul foarte tehnic, axandu-se pe configurarea, implementarea si troubleshooting-ul solutiilor de imbunatatire…

- Sute de oradeni au luat cu asalt Piramida, pentru a-si achita impozitele si taxele la inceput de an. Cum pentru majoritatea aceasta este singura interactiune directa cu cladirea Primariei intr-un an, multi au aflat de aparatele de emis numere de ordine direct la ghiseu. Frustrarea lor este…

- In urma atentionarii meteorologice de precipitatii si vant puternic emise de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, Primaria municipiului Constanta a luat masurile ce se impun in vederea prevenirii eventualelor situatii nedorite.Avertizarile Centrului Meteorologic Regional Dobrogea arata ca in perioada…

- Primarul General Gabriela Firea a declarat ca administrația pregatește proiecte in valoare de 200 de milioane de euro pentru fluidizarea traficului din Capitala. Banii ar urma sa vina de la Uniunea Europeana iar sumele vor acoperi achiziția de noi tramvaie dar și proiecte de reabilitare și modernizare.…

- Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi pe Internet.…

- Aeroportul Iași a cerut recent in justiție demolarea unor case ridicate in Zona de Protecție a aerogarii @ Masuratorile au aratat ca locunițele se afla chiar pe culoarul de zbor și pot afecta siguranța traficului de pe aerogara ieșeana @ Conducerea Aeroportului a cerut judecatorilor sa-l oblige pe Benone…

- Din prima zi a anului nou bucurestenii din Sectorul 4 au aflat ca li se mai scot niste bani din buzunare. Taxa de gunoi in Sectorul 4 a ajuns de la 5 lei pe luna la 12 lei. Asta dupa ce in urma cu un an, Primaria prelua serviciile de salubrizare si anunta cu surle și trambițe ieftinirea lor. …

- Valoarea taxei de salubritate, numita și taxa de gunoi a crescut in mai toate sectoarele din Capitala. Deși unii primari anunțau in campania electorala din 2016 ca aceasta va fi gratuita, ei nu s-au ținut de cuvant. In unele cazuri, taxa de gunoi a fost dublata. Spre exemplu, in sectorul 4 al Capitalei,…