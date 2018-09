Stiri pe aceeasi tema

- Rovinarenii care se confrunta cu probleme financiare au ocazia sa-și mareasca veniturile. Autoritațile locale le ofera șansa de a lucra ca zilieri, fiind remunerați cu 82 de lei pentru fiecare zi de munca. La nivelul societatii Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L. s-a instituit un registru de evidenta…

- Patronul din acte al CFR Cluj, Marian Bagacean, a dezvaluit ca a avut o discuție cu jucatorii, dupa toate discuțiile privind situația echipei. ”Este adevarat ca au fost doua partide dezamagitoare pentru noi cu Dudelange, dar înfrângerea cu Viitorul…

- Campionii naționali la rugby, timișorenii de la Saracens au ajuns sa riște calificarea in Cupa Regelui, dupa ce mai mulți jucatori refuza sa intre pe teren din cauza faptului ca au salarii restante și de trei luni. Sambata, de la ora 18, la Cluj, banațenii joaca impotriva CSM București, pentru calificare.

- Firmele deținute de prezentatoarea de televiziune Andreea Esca și de partenerul ei de viața, omul de afaceri Alexandre Eram, au datorii mari. Andreea Esca si Alexandre Eram s-au casatorit pe 29 aprilie 2000, la Catedrala Sfantul Iosif din Bucuresti , iar parinti spirituali le-au fost Ana si George Copos.…

- Deși a ieșit in urma cu un an din insolvența și a facut investiții majore pentru a caștiga campionatul, in anul fiscal 2017, CFR Cluj figureaza cu datorii de peste 12 milioane de euro, mai mari decat in 2016.

- Recent, mai multe informații au aparut in presa locala și naționala, conform carora clubul FC Arges se confrunta cu probleme financiare care ar impiedica inscrierea echipei de baschet BCM U FC Arges in noul sezon competitional. Potrivit directorului tehnic BCM U FC Argeș Pitești, Silviu Corodi, informațiile…

- Despre Adrian Cristea s-a scris mult de-a lungul timpului! Printul Cristea a pus mingea in "cui" de mult xi a fost in ultima perioadE urmErit de ghinioane atat pe plan financiar cat xi pe plan sentimental.

- Horoscopul zilei de 27 iunie aduce multe vesti bune pentru nativii din zodiac. In timp ce, unii nativi vor avea parte de o perioada cu multe cheltuieli si probleme, altii se vor bucura din plin de cei dragi si de oportunitati.Vezi mai jos ce ti-au pregatit astrele in horoscopul realizat de astrologul…