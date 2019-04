​Primaria Municipiului Constanta a demarat actiunile de deratizare. In ce zone vor fi amplasate momeli toxice (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanta, prin S.C. Confort Urban, a efectuat azi noapte marcaje rutiere pe bulevardul Tomis, tronsonul cuprins intre intersectia cu strada Poporului si bulevardul Alexandru Lapusneanu, artera rutiera recent asfaltata. Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, au fost aplicate…

- Primaria municipiului Constanta anunta ca a fost reluata executia lucrarilor la locurile de joaca. Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, in prezent se monteaza toboganele, casutele, balansoarele si celelalte elemente pentru copii, precum si gardul de protectie sau mobilierul urban la locurile…

- Proprietarii unui bloc din cartierul Tomis Nord au protestat saptamana trecuta impotriva unui proiect imobiliar. Potrivit raspunsului Primariei Constanta, cel care realizeaza investitia de pe bulevardul Lapusneanu nu a solicitat de la Primarie autorizatie pentru organizare de santier. "In mod oficial,…

- Doua bancute montate recent in parcul Tabacarie au fost distruse zilele trecute, de persoane necunoscute. In ambele cazuri s au facut plangeri catre politie. De altfel, de la inceputul anului si pana acum, zece banci si patru dispozitive pentru colectarea deseurilor canine au fost vandalizate. Din imagini,…

- Angajatii Serviciului de Amenajari Urbane din cadrul Primariei Municipiului Constanta monteaza in aceste zile, in Parcul de la Gara, 50 de banci fabricate din lemn tropical de o calitate superioara, informeaza reprezentantii Primariei Constanta. O actiune similara s a derulat in luna decembrie a anului…

- Un proiect pilot care presupune iluminatul cu intensitate sporita a trecerilor de pietoni a fost demarat la Constanta. Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, este vorba despre un sistem de iluminat care contine, pe consola de pe fiecare sens de circulatie, doua proiectoare cu led, doua avertizoare…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban, a montat, astazi, limitatoare de viteza pe strada Nicolae Iorga, in zona Scolii gimnaziale nr. 5 "Nicolae Iorgaldquo;, si pe strada Izvor la intersectia cu strada Funzelor. Potrivit Primariei Constnata, scopul acestor actiuni este de prevenire…

- Serviciul Gestionare Spatii Verzi din cadrul Primariei Municipiului Constanta a lucrat, saptamana aceasta, la toaletarea arborilor de pe marginea strazilor din municipiul Constanta pentru a asigura vizibilitatea indicatoarelor rutiere si pentru a nu ingreuna circulatia autobuzelor, informeaza pagina…