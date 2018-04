Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General a solicitat Poliției Locale sa faca verificari la structurile publicitare și bannerele din oraș. Capitala se va afla sub o avertizare de vant puternic pana luni la ora 17:00. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea a solicitat Poliției Locale sa verifice structurile publicitare…

- 15 persoane de etnie roma, care provin din mai multe localitați din județul Satu Mare au fost depistați de catre polițiștii locali timișoreni, ca și-au improvizat adaposturi in diferite locații din orașul de pe Bega. Aceștia au fost identificați vineri (30 martie) dimineața, in urma unei acțiuni a Poliției…

- In București, primele semne de primavara sunt gropile din asfalt. Autoritațile din Capitala promit ca vor incepe sa le astupe. De vina e și calitatea asfaltului, nu doar fenomenul repetat de ingheț-dezgheț.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis duminica, de Ziua Politiei Romane, ca aceasta zi nu este o sarbatoare doar a politistilor, ci si a cetatenilor carora “oamenii legii le asigura zilnic siguranta si liniste” si le transmite felicitari tuturor celor care isi fac datoria fata de comunitate.

- Primaria Capitalei mobilizeaza toți electricienii angajați, ca semafoarele sa nu se defecteze din cauza ninsorii și sa se blocheze orașul. Avand in vedere ninsoarea abundenta și viscolul inregistrate in ultimele ore in Capitala, primarul general, Gabriela Firea, i-a convocat astazi, la sediul Politiei…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Utilajele de deszapezire vor actiona permanent, pana cand arterele principale, secundare, trotuarele si aleile vor fi curatate. Se circula normal, in conditii de iarna" Avand in vedere ninsoarea abundenta si viscolul inregistrate in ultimele ore in Capitala, Primarul…

- Medicii recomanda ca in aceasta perioada sa se evite deplasarile Este cod portocaliu de ninsori si viscol în 11 judete din sudul si estul tarii, plus capitala, pâna la ora 15. Medicii recomanda ca, în aceasta perioada, sa se evite deplasarile, în special în cazul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- In contextul in care Primaria Municipiului București a decis suspendarea cursurilor in școli și gradinițe pentru vineri, 23 martie, in sectorul 5 autoritațile au gasit o alta soluție decat in celelalte sectoare din Capitala. Daca celelalte sectoare din Capitala au anunțat ca sunt mai multe locuri unde-ți…

- Cei mici, dar și cei mari sunt așteptați joi, 22 martie, intre orele 10:00 și 14:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Arad pentru a vedea ce inseamna meseria de polițist, cum acționeaza oamenii legii pentru siguranța cetațenilor și care sunt dotarile instituției. „Joi, 22 martie, in intervalul…

- Un buzoian care isi pierduse un portofel cu acte si multi bani a primit o veste buna chiar atunci cand nu mai spera ca-si va recupera bunurile. A fost chemat la sediul Politiei Locale si i-a fost data vestea. Politistii locali, care isi desfasurau activitatea pe strada Tudor Vladimirescu, din municipiul…

- In perioada 16-17 martie a.c., politistii de la ordine publica si rutiera au actionat pe raza intregului judet, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si cresterea gradului de siguranta rutiera in trafic. De asemenea, politistii rutieri au actionat pe 3 schimburi, monitorizand…

- Un incident sangeros s-a petrecut in urma cu o saptamana in Capitala. Un barbat a fost injunghiat langa Parcul herastrau. De atunci, polițiștii bucureșteni sunt in alerta, mai ales ca victima, Razvan Lucan, cunoscut ca un apropiat al solistului Puya, ar face parte dintr-un clan interlop. Scena desprinsa…

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 12 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Constanta, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul consultantei si al lucrarilor…

- In cadrul programului „Inițiere in Sport”, in perioada 12 martie și 27 aprilie, Clubul de Hochei „Pinguinii Regali” organizeaza Zilele deschise. Scopul programului de 17 zile este ca parinții copiilor din grupele mari de gradinița, clasele pregatitoare și intai care participa la programul „Inițiere…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul "Sfantul Ioan" a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis au fost solicitati sambata dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale de constructii de langa Timisoara.

- 'Daca colegele mele de la organizatia de femei ma vor recomanda, le voi multumi, ma voi simti onorata si voi candida pentru un post de vicepresedinte al PSD. Mi-as dori nu atat pentru functia in sine, pentru ca oricum cea mai mare activitate a mea este la Primaria Capitalei, ci pentru faptul ca ar…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, polițiștii au intervenit la peste 35 de evenimente, au aplicat peste 120 de sancțiuni contravenționale și au constatat 3 infracțiuni. Pentru siguranta cetatenilor,…

- 'Pe platforme betonate din Capitala strangem mormanele de zapada si, in premiera, avem 12 utilaje pentru topit zapada, care vor functiona pentru a o topi inainte sa capete un aspect inestetic. Sunt trei in Piata Constitutiei, una in Piata Victoriei, pe bulevardul Timisoara, la Parcul Carol si la…

- 468 de persoane fara adapostau fost cazate in adapostul din Theodor Pallady, 16 persoane in adapostul din Berceni si 45 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor. Dintre cele 468 de persoane cazate la Pallady, 22 au fost aduse cu ambulanta de la spitale, iar alte 28 au fost identificate…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- De data asta nu ne mai ia prin surprindere! Ba chiar o ia primaria pe ea! Primarul General, Gabriela Firea: In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, viscol si ninsoare, scolile, gradinitele si liceele din Capitala vor fi inchise luni si marti. Echipele DGASMB impreuna cu Politia Locala si echipajele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- Pasajul subteran de la intersectia strazii Ismail cu bulevardul Stefan cel Mare va fi accesibil deja si pe timp de noapte, comunica Noi.md. {{272262}}Intr-o postare pe Facebook, primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, a anuntat ca a dispus demontarea portilor de acces, care erau incuiate…

- Controale in toate parchetele din tara, dupa scandalul de la DNA Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus verificari la toate parchetele din tara pentru identificarea "riscurilor interne si a vulnerabilitatilor", de controlul la DNA, respectiv DIICOT urmand sa se ocupe procurorii-sefi…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- La cateva saptamani dupa ce o strada a fost inchisa din cauza unor fisuri la trotuarul si strada de langa un santier din Iasi, Inspectoratul de Stat in Constructii a anuntat valoarea sanctiunilor aplicate investitorului.

- Accidentul s-a petrecut in Sindrilita, comuna Ganeasa, judetul Ilfov, fiind implicate doua autoturisme si un microbuz. In urma accidentului, au fost ranite patru persoane care se aflau in autoturisme - doi tineri de 19 ani, un barbat de 45 de ani si o femeie de 46 de ani. Reprezentantii…

- Oferta de astazi este valabila in perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2018. „Oferta cuprinde 50 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 645 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei. Printre numele mari din…

- Una dintre afacerile bune pe care Firea ar vedea-o ca facand parte din consortiul sau de la Capitala este metroul bucurestean. Sova s-a gandit ca primarita l-ar merita drept cadou. Prin noiembrie, primarul general al Capitalei a reiterat ca metroul ar trebui sa fie in coordonarea municipalitatii. Atentie,…

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- In cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, in ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.000 de evenimente, au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat peste 700 de infractiuni.…

- Fiecare al patrulea consumator de apa din Capitala indica un volum "zero" in facturi. Despre acest lucru anunta intreprinderea "Apa-Canal Chisinau", care a gasit o solutie pentru a-i pune la punct pe rau-platnici.

- Siguranța cetațenilor și ordinea publica reprezinta obiective fundamentale ale instituțiilor de aparare, ordine publica și siguranța naționala. Activitațile desfașurate in anul 2017 in domeniul ordinii și siguranței publice au avut ca scop eficientizarea masurilor specifice executate in interesul cetațenilor,…

- Eugen Stoina, procurorul care in 11 ianuarie a fost implicat intr-un accident cu patru mașini in Capitala, iar ulterior s-a descoperit ca a avut o alcoolemie mare in sange, a fost transferat de la DNA la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. Mai exact, Sectia pentru procurori din Consiliul Superior…

- In conditiile unui carosabil umed, pentru a nu fi implicati in evenimente rutiere, politistii rutieri va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de…

- "Firmele de salubrizare au fost sanctionate de catre politistii locali pentru ca nu au respectat Programul de masuri si actiuni pentru deszapezirea si combaterea poleiului in Bucuresti. Operatorii de salubrizare ar fi trebuit sa tina cont de avertizarile meteo de ninsoare si sa aplice material antiderapant…

- Pentru prima data in ultimii ani, autoritatile locale au anulat botezul cailor si parada atelajelor , manifestpri programate pe 6 ianuarie, de Boboteaza, din motive ce tin de siguranta cetatenilor.

- Peste 200 de polițiști zilnic, peste 300 de intervenții la evenimente, peste 550 de sancțiuni contravenționale, o singura concluzie: se continua trendul de creștere a siguranței comunitații, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalitații. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie…

- Colonelul Dorin Ioan Coste este, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, noul director general al Directiei Generale de Actiune Civica din cadrul Administrației Locale Baia Mare.Va avea in subordine Poliția Locala și Relațiile Publice. Siguranța cetațenilor in municipiul Baia Mare este una din prioritațile…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul unui comandament privind fluidizarea traficului din Capitala, ca persoanele care calatoresc cu taximetristi care cer sume mai mari decat contravaloarea cursei pot reclama aceste fapte la o linie verde. „Atrag atentia Politiei…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranța cetațenilor, prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice, polițiștii au intervenit la aproape 3.000 de evenimente, au aplicat peste 4.000 de sancțiuni contravenționale și au constatat aproape 550 de infracțiuni. Pentru siguranța…