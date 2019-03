Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) ar obtine 134 de locuri in parlament (350 de locuri) la alegerile din 28 aprilie, desi nu va reusi sa obtina o majoritate in forul legislativ, fiind nevoit astfel sa caute aliati pentru adoptarea de legi, indica un sondaj de opinie difuzat luni, relateaza…

- Zeci de mii de persoane au manifestat duminica la Madrid la chemarea dreptei si extremei drepte impotriva sefului guvernului socialist Pedro Sanchez, acuzat ca "a tradat" Spania dialogand cu separatistii catalani, relateaza France Presse. Purtand steaguri spaniole si pancarte pe care scria "Stop Sanchez",…

- Zeci de mii de persoane protesteaza duminica la Madrid fata de planurile Guvernului spaniol de a reduce tensiunile in regiunea Catalonia, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Partidul Popular si Ciudadanos (Cetatenii) au cerut organizarea protestelor dupa ce premierul spaniol Pedro Sanchez ...

- Dupa negocieri intense, Partidul Popular și Ciudadanos au obținut sprijinul indispensabil al partidului de extrema dreapta Vox pentru a putea guverna Andaluzia, cea mai populata regiune a Spaniei. O alianța fara precedent, care este aprig dezbatuta in Spania, potrivit Le Figaro , citat de Rador.

- Partidul Popular (PP, dreapta) si Ciudadanos (centru) au obtinut miercuri sprijinul indispensabil al partidului de extrema dreapta Vox pentru a guverna in Andaluzia (sud), regiunea cea mai populata a Spaniei, informeaza France Presse, relateaza Agerpres."Am ajuns la un acord cu PP", a anuntat…

- Curtea Suprema a SUA a validat luni interzicerea vanzarii de la foie gras, o delicatesa produsa pe baza de ficat de rata si gasca, in statul California, punand capat unei lungi batalii in justitie intre sustinatorii acestui produs si aparatorii drepturilor animalelor, transmite AFP. Cea mai…