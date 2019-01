Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea lugojeana vrea fonduri pentru a-și „consolida capacitatea administrativa” și pentru a reduce „birocrația destinata cetațenilor”. Primaria Municipiului Lugoj a accesat o finanțare nerambursabila pentru proiectul cu titlul „Consolidarea capacitații administrative…

- In luna decembrie 2018, municipalitatea a lansat in dezbatere proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanta sau din domeniul public al statului si in administrarea…

- Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru legea privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, in sensul majorarii cotei de material lemnos pentru tinerii casatoriți, locuitori ai Munților Apuseni, cu varsta de pana la 35 de ani, potrivit mediafax.Citește…

- In conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Constanta aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 184 2013 privind imbunatatirea activitatii de gospodarire, protectia mediului,…

- Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei va deconta combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de 500 de lei pe luna daca mai multe persoane folosesc in comun un autoturism personal, in sistem de car-sharing, a fot aprobat de Consiliul General. Acelasi proiect fusese respins in sedinta…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca in cadrul sedintei de Guvern se va discuta un proiect de ordonanta de urgenta privind stabilirea cadrului legal general de infiintare a unui fond suveran de dezvoltare si investitii. Proiectul trebuia sa intre saptamana trecuta in dezbaterea Executivului,…

- Potrivit unui comunicat de presa, la Primaria Capitalei sunt inregistrate, in acest moment, peste 2.500 de cereri de repartizare de locuinte, aceasta fiind premiza de la care s-a pornit in derularea proiectului CMIB.Astfel, intr-o prima etapa, se urmareste achizitionarea a 100 de apartamente…

- Prețul solicitat pe metrul patrat construit nu trebuie sa depașeasca 6.711,60 de lei (inclusiv TVA) Compania Municipala Imobiliara București (CMIB) intenționeaza sa cumpere, pana la sfarșitul anului, 100 de apartamente de pe piața libera, pentru a veni in intampinarea eforturilor Primariei Capitalei…