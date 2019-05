"Am reusit ca pana in acest moment sa obtinem finantare pentru 11 proiecte cu fonduri europene in valoare de 114.863.941,78 lei. (...) Mai mult decat atat, avem alte 11 proiecte deja depuse pentru obtinerea finantarii, a caror suma se ridica la 281.809.648,49 lei, adica aproape 60 milioane euro", a precizat primarul Cristi Misaila, intr-un comunicat de presa.



Potrivit acestuia, municipalitatea are in pregatire alte 15 proiecte cu fonduri europene, in valoare de peste 68 de milioane de lei.



Printre proiectele cu fonduri europene aflate in derulare se numara cresterea eficientei…