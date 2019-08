Stiri pe aceeasi tema

- Transportul public va fi mai ieftin si pensionarii vor calatori gratuit in municipiul Suceava, dupa introducerea autobuzelor electrice, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu.

- În România, în momentul de fața, lucrurile nu sunt clare și regulile carora trebuie sa te supui când alegi sa circuli cu o trotineta electrica nu sunt deloc transparente. Când știi, ca stat, ca e nevoie de o legiferare în aceasta privința? Raspunsul ar trebui…

- Un proiect de lege depus la Camera Deputatilor prevede definirea trotinetele electrice, astfel incat sa nu fie asociate mopedelor, iar utilizatorii sa nu fie pasibili de amenzi/ inchisoare daca nu au permis, scrie Mediafax. Trotineta electrica este definita ca un vehicul cu 2 sau 3 roti si viteza maxima…

- Brașovenii care au trotinete electrice trebuie sa știe ca in viitorul apropiat este posibil sa nu mai circule cu acestea dupa bunul plac. Parlamentarii vor dezbate un proiect de lege care Un proiect de lege al PNL, depus marți la Camera Deputaților, pentru modificarea Codului rutier, reglementeaza circulația…

- PROIECT de lege: trotinetele electrice, introduse in Codul Rutier. Noi reguli si pentru biciclete! Un proiect de lege depus la Camera Deputaților, pentru modificarea Codului rutier, reglementeaza circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. Sunt prevazute și noi reguli pentru biciclete. Potrivit…

- Trotinetele electrice vor putea circula pe pistele pentru biciclete. „Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulației bicicletelor și a trotinetelor electrice, acestea vor fi conduse numai pe pista respectiva”, se arata in proiect. Documentul mai prevede ca numai persoanele cu…

- Clasa politica germana face bloc duminica in jurul candidatului centrului-dreapta, pentru a impiedica Alternativa pentru Germania (AfD) extrema dreapta) sa obtina o prima victorie de amploare la Primaria din Gorlitz - “Hollywood”-ul german din Saxonia.

- Utilizatorul trotinetei, care 'nu a acordat prioritate', potrivit unei surse apropiate de acest dosar, a fost evacuat de la locul accidentului in stop cardiorespirator si a murit la spital in urma traumatismelor suferite, au precizat pompierii parizieni. Aparute pe strazile pariziene in urma cu un…