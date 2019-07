Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza oferita de autoritatile locale elevilor din comuna Balesti. 15 elevi de gimnaziu vor participa la o tabara la munte in perioada 14-20 iulie a.c, oferita de Primaria și Consiliul Local Balești. Este al treilea an consecutiv in care elevii cu rezultate deosebite sunt premiati la inițiativa…

- Luni, la Bucuresti s-a desfasurat etapa finala a Campionatului National de copii I, competitie la care a luat startul si atletul dornean Alexandru Prasneac. Legitimat la Clubul Sportiv Municipal Dorna din Vatra Dornei, club finantat de Primaria si Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, ...

- Un incident revoltator s-a petrecut, ieri, la Gradina Zoologica din Reșița. Aproximativ 70 de copii, parinți și bunici au fost nevoiți sa stea in furtuna, peste o ora, dupa ce directorul a plecat și a luat cu el și cheia cu care se poate intra intr-o cladire in care aceștia sa se poata adaposti. Primaria…

- Peste 600 de copii din Iasi nu au prins locuri in cresele din oras, parintii acestora acuzand primaria ca nu a construit crese noi, dar si ca au fost schimbate regulile dupa terminarea perioadei de inscriere, informeaza news.ro.In cele 11 crese de pe raza municipiului Iasi sunt disponibile…

- In zilele de 17 și 18 mai 2019, au fost organizate manifestarile culturale „Prietenii lui Vlahuța“ de Direcția Județeana pentru Cultura Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Primaria și Consiliul Local Bordești, Asociația PROVITA Bordești și Parohia Bordești. Parteneri au fost Asociația Naționala…

- Primaria sectorului 4, prin DGASPC sector 4, cauta asistenti maternali profesionisti pentru aproape 140 de copii cu varste intre 2 si 18 ani aflati in sistemul de protectie sociala. "Avem nevoie de...

- Asociatia „Doina Suflet Romanesc" Dambovita, impreuna cu Primaria si Consiliul Local Falticeni, organizeaza sambata, 18 mai 2019, incepand cu ora 14,00, la Centrul Cultural "Grigore Vasiliu Birlic" din Falticeni, etapa regionala din Moldova a Festivalului concurs pentru ...

- Un copil, de 13 ani, care mergea pe trotineta a fost accidentat de un autoturism, pe trecerea de pietoni. Accindetul a avut loc luni, in jurul orei 12.00, la una dintre trecerile de pietoni de langa Primaria municipiului Brasov. Potrivit polițiștilor, baiatul a fost surprins și accidentat pe trecerea…