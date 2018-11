Stiri pe aceeasi tema

- Parcul auto al Primariei Craiova se va innoi in prag de Sarbatori cu patru masini noi. Municipalitatea a lansat zilele trecute o licitatie privind achizitia a patru autoturisme cu tracțiune integrala 4×4, destinate transportului personalului pe timpul indeplinirii activitaților specifice, ...

- Tribunalul Constanta s a pronuntat ieri in dosarul in care Unitatea Administrativ Teritoriala UAT Judetul Constanta a chemat la judecata societatea comerciala Argos SA, firma condusa de familia Lazia. Dosarul cu numarul unic 7546 118 2017 a fost inregistrat, pe data de 3 noiembrie 2017, pe rolul Sectiei…

- Vineri, la primul termen, instanta a stabilit ca dezbaterile in acest caz se vor desfasura pe o durata de aproximativ doua luni. De asemenea, instanta a pus din oficiu in discutie introducerea in proces a celor care au facut sesizarea impotriva lui Iohannis la CNCD, respectiv SC Jurindex Media SRL,…

- Este vorba de un credit de 29.000 de franci elvetieni luat in 2008 si din cauza penalitatilor ajunse la 50.000 de franci elvetieni. Mai mult, clientul isi peirduse casa! Decizia poate fi folosita de toti cei cu litigii cu bancile pentru ca principiul schimbului valutar este acelasi si in cazul…

- Instanța de fond s-a pronunțat ieri in dosarul in care vranceanul Florin Ion a fost trimis in judecata pentru uciderea asistentei medicale Simona Dragun (foto dreapta, alaturi de soț și copii), intr-un accident de circulație produs anul trecut pe Bd. Independenței din Focșani. Iata decizia data de magistrați:…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a transmis marti ca ''va continua sa isi faca treaba neabatut'', la o zi dupa ce consilierul de securitate nationala al SUA, John Bolton, a amenintat cu sanctiuni daca tribunalul va investiga activitatile americane din Afganistan, relateaza Reuters.…

- Municipalitatea lanseaza azi noile rute de troleibuz cu numerele 32 si 33. Prima va face legatura intre strada 31 august și comuna Stauceni, iar cea de-a doua intre Universitatea Agrara și Bariera Sculeni.Potrivit primariei Chisinau, pe linia 32 vor circula trei troleibuze.

- Municipalitatea infiin-țeaza un post de psiholog specialist in cadrul Serviciului Autoritate Tutelara, din cauza numarului mare de anchete psihosociale și de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecata. Numarul de posturi din cadrul Primariei Craiova va crește de la 614 ...