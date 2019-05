Primăria Craiova a semnat un contract de 7,4 milioane lei pentru realizarea PUG-ului municipiului "Pentru acest PUG a fost un concurs de solutii, o procedura mult mai complexa decat o licitatie. Sunt foarte putine orase in Romania care au la ora aceasta un contract de realizare a unui PUG modern. Mai mult decat atat, acest PUG pe care il vom realiza este unul complex, cu o componenta GIS pe care am ales sa o avem, pentru ca puteam opta pentru a varianta si o solutie fara componenta GIS, dar care ar fi insemnat ceva tot la nivelul anilor '80-'90 si am preferat aceasta solutie. La nivelul primariei a existat un contract care a fost acum 19-20 de ani pentru cadastrul orasului Craiova care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

