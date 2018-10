Primaria Constanta monteaza cosuri de gunoi si bancute noi in oras. Unde a inceput deja operatiunea (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Pe bulevardul Aurel Vlaicu, la intersectia cu strada Stefanita Voda, nu departe de centrul comercial VIVO din municipiul Constanta, se lucreaza la un nou cartier rezidential, investitie a firmei Maritimo Residence SRL. Mai exact, ansamblu rezidential se construieste pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 222.…

- Parcul Tabacarie ar putea fi din nou in pericol, avertizeaza Asociatia "Verde Urbanldquo; care sustine ca parcul va fi restrans treptat la un petic verde ingramadit de constructii de tot felul. Nu se stie ce proiect va fi dezvoltat in zona, cert este ca Primaria Constanta a scos la licitatie lucrari…

- O cladire de trei etaje, situata in municipiul Constanta, pe strada Avram Iancu nr. 69, a intrat in reabilitare. Beneficiarii investitiei, Iuliana si Dumitru Bara, au obtinut, pe data de 3 iulie 2018, de la Primaria municipiului Constanta, autorizatia de construire nr. 799. Potrivit actului, imobilul…

- Continua dezinsectia in municipiul Constanta. In aceasta seara, incepand cu ora 20:30, atomizoarele si utilajele de mare capacitate folosite pe autovehicule vor fi puse in functiune in zonele Trocadero, ICIL, Coiciu si Anadalchioi, anunta Primaria Constanta. In perioada urmatoare vor avea loc actiuni…

- Dupa cartierul Km 4 5, unde in luna aprilie au fost plantati 90 de copaci care ndash; ingrijiti atent deja "promit" umbra si ceva aer respirabil, dupa parcul de la Gara sau din Tomis II, astazi a venit randul parcului Tabacarie pentru o noua actiune de ecologizare sub sloganul "Fapte, nu vorbe ", din…

- In aceasta zi de mare sarbatoare pentru comunitatea musulmana din orasul nostru, Primaria Municipiului Constanta vine in sprijinul etnicilor turci si tatari si ajuta la igienizarea celor doua cimitire musulmane. Actiunea a inceput dis de dimineata, la cimitirul din cartierul Anadalchioi, unde au fost…

- Statia de pompieri Babadag intervine in aceste momente pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la groapa de gunoi a localitatii Salcioara.Potrivit ISU Tulcea, arde o suprafata de aproximativ 150 mp de gunoi menajer si gunoi de grajd.La fata locului, se intervine cu o autospeciala…

- Primaria Constanta a demarat inca din luna decembrie 2017 actiunea de montare si inlocuire a placutelor stradale cu denumirea strazilor pe unele cladiri din municipiu si din intersectiile principale. Lucrarile au inceput, mai exact, pe 11 decembrie, iar in prima etapa au fost amplasate 396 de placute…